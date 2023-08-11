中年男排便頻率突改變！兩度求醫無異常終揭患胃癌　撐半年終不治

排便頻率突然改變，可能是身體警號！台灣有名醫日前在網上分享病例，指有40多歲男病人原本排便頻率每天1次，突變成2天、3天1次，照大腸鏡及超聲波檢查都沒有異常，他問診後發現病人胃口同時變小，結果一照胃鏡發現患「瀰漫型胃癌」，而且已經散布在整個腹腔無法做手術，只能化療，半年後不幸離世。他提醒有時聽到排便次數改變、食慾不振好像事小，但隨時「潛藏這種會讓你無法挽回致命的危機」。



男病人原本每天排便1次，但突然變到2天或3天1次。（示意圖／Getty Images）

台灣名醫陳榮堅日前在個人facebook專頁「外科陳榮堅醫師—不藏私的漸健美園地」分享病例，他有1名年逾40歲男病人，本來排便頻率是每天1次，但突然變成2天或3天才1次。他解釋醫學上其實1天排便3次或3天排便1次都算正常頻率。

男病人覺得奇怪求醫，曾做大腸鏡檢查結果顯示正常，但總覺肚子不適及時常感疲憊，懷疑肝臟有事，做超音波檢查（港稱超聲波檢查）也沒有異常。

男病人照過大腸鏡沒異常，但總覺得肚子不適。（示意圖／Getty Images）

男病人後來向陳醫生求診，抽血後發現血色素只有11，有點偏低，問診後發現病人排便不順的同時，胃口也變小，見他未做過胃鏡便幫他安排，結果發現是「瀰漫型胃癌」。部份癌症會有個潰瘍，腫瘤界限明顯，而瀰漫型胃癌是整面的，界限不明顯，擴散速度非常快。

陳醫生為病人開刀，發現瀰漫型胃癌已散布整個腹腔，「還有吃到一點橫結腸，所以那時候根本沒辦法做任何手術」，只能做化療，惟病人半年後就不幸離世。他說`有時聽到排便次數改變、食慾不振，可能覺得事小，但也不能說病人過度緊張，「實際上，它有時候潛藏這種會讓你無法挽回致命的危機」。

（facebook專頁「外科陳榮堅醫師—不藏私的漸健美園地」）