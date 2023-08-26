保安遇「恐怖」住戶瘋狂投訴　要求鬼月陪搭𨋢護送　大呻：煩到癲

保安員除了要確保大廈安全，還要了解住戶投訴。有居屋保安員日前在網上發文，大呻住戶「煩到癲」。他表示有對男女業主每周都會投訴，內容包括噪音、異味等，但大廈保安員上樓調查時就未發現異常。該對住戶甚至會抱怨對面鄰居養帶刺的花「邪住」，近日又要求保安員於「鬼月」間陪同搭乘升降機並護送到門口。帖文引來網民熱議，不少人都對住戶瘋狂投訴的行為感到震驚，「啲要求真係日日新鮮」、「第一次聽咁嘅投訴理由」。



有居屋保安員發文分享經歷，大呻常常投訴的住戶「煩到癲」。（《回魂夜》劇照）

該名任職居屋保安的網民在Facebook專頁「奴工處」發文，稱其近來遇上「恐怖住戶」。該對男女住戶於數年前搬入屋苑，差不多每個星期都前來投訴，一時指責樓上太嘈吵，一時又說同層鄰居經過走廊太大聲，甚至提供錄音證明。但樓主聽完錄音，發現「根本就冇噪音，我上到去都係冇聲㗎」。對方又會投訴鄰居制造異味，令走廊臭氣沖天，但樓主指「我哋幾個保安都聞唔到」。

這對住戶尚有諸多東西投訴，例如「斜對面家人窗台啲花有刺邪住佢」、「樓下篤個天花板嚇佢啲貓」、「鄰居整個嘢喺牆監聽佢」。早前大廈有人自殺身亡，這對住戶又埋怨管理處不舉辦法事超度，近日更因為是「鬼月」，而要求保安員陪同搭乘升降機，一路護送到門口。

樓主懷疑對方出現幻覺及幻聽，處不處理對方投訴都成問題，「唔理佢又唔得，會被佢投訴同煩住晒；理佢又好煩，講極都講唔通」，不知是否只能轉工避煩惱。

不少網民都同情樓主遭遇，並對於該對住戶向保安不斷投訴的行為惑到震驚。（《回魂夜》劇照）

大批網民留言表示同情樓主，有人就打趣地給樓主建議，「你下次陪佢搭𨋢嗰陣望實個地下陰陰咀咁笑，到佢門口繼續微笑住慢慢啲會好」。也有人擔心該對住戶精神狀態，希望能予以包容，亦有人建議樓主轉工，「似係有病多啲，千奇唔好刺激佢哋」、「咁煩，轉工啦」。