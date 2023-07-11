返家被鄰居係賊辦　急call保安再擸櫈防衛　連登仔呻慘：想搬走！

外出回家竟被當賊辦？有連登網民近日發文，指同層有新鄰居搬進，沒料對方首次見到他回家時，竟以為他是準備爆竊的賊人，稱他按門鐘是「踩線」行為，不但急急召來保安，又在家門前拿着桌椅防衛，最終要保安上門解釋一番才化解誤會，令他不禁大呻：「搞到而家想搬走……」



有連登網民近日發文，指同層有新鄰居搬進，沒料對方首次見到他回家時，竟以為他是準備爆竊的賊人，稱他按門鐘是「踩線」行為。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民「現在我有冰淇淋」於連登討論區以「新鄰居對我好有敵意，點部署？」為題發文，指他租住舊式一梯兩戶大廈的私人單位已有2年，本來與鄰居關係不錯，但早前對方「買樓搬走咗」，同層單位則已租予新租客，「不過咁多日都無見到」。

日前樓主外出游泳後，身穿背心短褲及拖鞋，背着背囊返家，「返到屋企門口，鎖匙又喺背囊底，懶得搵就按門鐘，諗住屋企人喺度，點知真係無人」。他於是將背囊放到地上，打算找出鎖匙開門，沒料這時鄰居突然開門，更以為他是準備爆竊的賊人，「我係第一次見到佢，佢劈頭第一句就係話『你唔好諗住爆格呀，我而家叫保安，你唔好走呀』」。

樓主被鄰居誤會時，只能急忙解釋自己是單位住客，惟對方卻不相信。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

滿頭問號的樓主只能急忙解釋自己是單位住客，惟對方卻不相信，「佢好X警惕話『唔好郁』，仲叫佢老婆打畀保安，自己就攞住張櫈防衛，為免真係俾佢打X我，我就唯有等保安」。後來保安上門，鄰居稱數日前已見到樓主按門鐘，認為他是多次踩線，又指當日「喺防盜眼睇住我按門鐘，無人就開袋攞架生爆門」。

最終保安代為向鄰居澄清，樓主指鄰居得悉真相後沒有道歉，反而指他惹人懷疑，「佢先打咗個突，再放低張櫈，開始解釋咩咩平時無見過我，話我個樣衣衫襤褸唔似住客，個袋似搵食架生先會懷疑」。

鄰居的言論令樓主大感無奈，不禁大呻「夏天着背心短褲拖鞋有幾X奇呀？黑色背囊又有幾可疑呀？生得樣衰又無資格租私樓住呀？幾十年樓齡有幾X高貴呀？」。他又指事件甚至令他有意搬離單位，打算與業主商量提早完約，「搞X到而家想搬走，諗住聽日同包租公傾下可唔可以通融下」。

有人笑言樓主或真的有令人懷疑地方，亦有人建議他找機會與鄰居建立關係。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，有人笑言樓主或真的有令人懷疑地方，「正常冇仇冇怨唔會對你憎恨玩你，除非佢哋真心覺得你係賊」，亦有人建議他找機會與鄰居建立關係，「如果我係樓主就買啲小禮物送畀人，多謝佢咁關心自己屋企，順便化解敵意」、「搵日煲湯預埋鄰居一份，重建友好關係」。

不過更多網民就認為，樓主其實得到好鄰居，認為他毋須因1次尷尬誤會而搬離單位，「呢啲鄰居先好喎，幫埋你睇門口，又肯為鄰居出頭嚇走啲賊，唔通你想要個你拍門叫救命都唔開門嘅鄰居咩？」、「唔係爆佢屋企都咁上心，咁有正義感而家幾難搵」、「對面多間保安公司，個男保安仲咁勇擸架生，直頭要咀啖佢啦，好嘢嚟」。