港女燈位踩中阿叔　縮腳道歉仍被推出馬路仲咁做　網民：即刻報警

不慎踩人腳就要被推出馬路？有女大生日前在網上發文，指日前約朋友外出時急於相認，在馬路燈位叫住等紅燈的朋友時踩中1名大叔的腳，已即時縮腳及道歉，未料對方竟推她出馬路，還不停罵她「口噏噏講話黐線」。女生當時不懂反應，事後想起才驚覺問題嚴重，「好嬲好後悔果時無XX佢」。有網民提醒樓主應報警，又指等過馬路都不宜企太出，而她被推後不懂反應也屬正常。



有女生指日前踩中1名大叔，即時道歉仍被推出馬路。（示意圖／資料圖片）

樓主在「Dcard」討論區發文，指「今日唔小心踩到阿叔畀佢推出馬路」，她分享日前約了朋友，剛好行到紅綠燈位置，見到朋友都在等紅燈。她行近叫住朋友，其間不慎踩到阿叔，「嗰刻已經條件反射直縮同埋講sorry」，殊不知同時間被阿叔推出馬路，對方還數她的不是「推完仲要口噏噏講話黐線，無啦啦踩埋嚟」。

樓主當下反應不及，覺得是自己踩人理虧在先，「後尾諗返其實佢仲X街推人出馬路，好嬲好後悔果時無XX佢」、「今次我唔出聲，下次佢又推人出馬路，萬一出咗事佢就死梗」、「如果出咗事佢點都係過失殺人」。

女生事發時未及反應，後悔未有鬧對方。（示意圖／Getty Images）

網民看過帖文認為太過離譜，「黐線，咁都得，好彩你冇事」、「即刻報警」，又安慰道事出突然，樓主「嗰下畀唔到反應」其實正常，下次要注意安全。有留言認為不少中老年人在街上火氣十足，「宜家等紅綠燈同埋等地鐵但冇閘嗰啲，都唔敢企咁出」、「出街真係記得小心啲！就算行平路都係，有啲會無啦啦伸隻腳出嚟kick人」，又提醒過馬路「就算搵人都係行人地後面好啲」。

也有網民為阿叔抱不平，覺得阿叔也可以是條件反射推人，惟被其他人反駁，「畀人踩到就要推人咪即係報復心態，幼稚園老師都有教有咩拗撬都唔可以郁手郁腳啦」。

（Dcard）