講普通話男子迪士尼圖插隊　港女一家企硬咁做　網民嘆打尖變日常

人多就要排隊，插隊是不文明表現。一名港女在網上表示和家人在迪士尼樂園內排隊等玩機動遊戲時，遭兩名小朋友插隊，隨後又有一名操普通話的男子以「小朋友在前面」為由試圖插隊。港女和家人企硬，拒絕該名男子插隊要求，認為他應叫小朋友到後面會合，最終對方無奈照做。不少網民看過帖文大嘆有類似經歷，形容「對迪士尼樂園只係得返恐懼」。



樓主一家在在迪士尼樂園內先後遭人插隊。（資料圖片）

樓主在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」表示，日前和家人到迪士尼樂園，正在排隊等玩灰熊山谷遊樂設施時，遇到有兩名小朋友插隊，隨後「有個操普通話嘅男人想插隊行前」。

樓主和家人見狀，即大聲要求對方切勿插隊，但對方卻以「孩子在前面」為由打算繼續向前，樓主拒絕讓路，要求男子「叫你小孩行返後去搵你，而唔係你行前搵佢！我哋係咁被人插隊，個個都話搵小孩，唔使玩啦！」。男子見未能上前，只好無奈答應，並稱「好好好，出國玩要開心」，隨後和妻子排回樓主一家後方不遠處位置。

樓主續指，隨後有另一名約10歲的女童想用同一個方法插隊，但樓主一家同樣企硬。她指女童當時用普通話表示「不好意思、不好意思」，打算繼續上前，樓主見狀直斥：「不要插隊！不用說不好意思，不行就是不行！」女童最終被母親「怪責到眼濕濕」。

不少網民慨嘆到迪士忌樂園遊玩時有類似的「被打尖」經歷。（香港迪士尼樂園圖片）

帖文引來不少網民討論，有人大讚樓主「做得好」，但更多人紛紛留言指有同類經歷，「上星期去咗迪士尼，排我後面幾個中國人一直打我尖，我問佢哋係唔係同前面一起，如果唔係唔該企返後面，佢之後有企返後面，不過好厚臉皮又打尖，我好有禮貌講話後面都係外國人，你哋唔好成日話大家歧視中國人，係你哋行為令到大家睇唔起中國，為咗中國爭氣啲啦，之後佢哋就好乖排隊」。

更有網民指「上次我哋開聲話嗰家內地家庭，個男人鬧返我哋不特止，仲趁我老公背住佢嗰陣攞個電話偷影我女大頭，我見到喝住佢，佢仲要扮晒嘢，開個微信出嚟話自己睇緊微信，但係佢舉機對住我個女好耐，個微信仲係loading畫面 ，我當場嬲到喊！最後，我老公同佢講，『咩都好，唔好搞小朋友！』佢見我老公高大先至刪除啲相，畀我哋檢查手機。自此，我對迪士尼樂園只係得返恐懼」。

（facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」）