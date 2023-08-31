的士西客？機場父子乘客帶4件行李　1原因鬧爆司機質疑多收行李費

的士收費爭議不休，近日有司機發文大嘆遇上「西客」，指日前從機場接送1對父子乘客，對方提着4件行李，因為車尾箱放不下，其中1件需要放到副駕駛位上。司機準備收取4件行李費，但乘客就不滿表示「輕型行李不收費」，認為副駕駛位上的行李不應收費，甚至大罵司機「唔識字」。司機氣憤不已，卻不想爭辯，故最後減免對方6元行李費作罷。



有司機在網上發文表示遇到「西客」，稱因行李收費問題有齟齬，更被鬧「唔識字」。《降魔的》劇照）

該名司機在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖大呻遇上「極品西客」，表示平日很少到機場排隊載客，日前一排隊就遇上1對父子乘客。司機指該對父子帶着4件行李，因車尾箱放不下，便叫對方將其中1件放到副駕駛座，父親卻不同意，其後兒子開聲叫父親坐到後座，而行李就放在前排副駕座位上。

的士行駛了不足5分鐘，乘客就開聲詢問司機收取副駕駛座行李附加費的理據。司機相當無語，表示早已告知不管行李放在何處，同樣需要收附加費，乘客隨即不滿表示「如果收錢點解我要坐後面」。司機不想爭論，故即時停車讓對方調位。

豈料到了美孚時，父子再次提出的士乘客可免費攜帶輕型行李，並指責司機「唔識字無讀書」。司機雖不滿對方「一開口就人身攻擊」，但不想為了6元費盡唇舌，遂免卻對方6元行李費，但乘客仍批評司機，令司機嬲爆，「兩父子把口臭過屎，又話我唔識字，又話讀好書先揸的士，我都費X事理佢，咩臭坑出咩臭草」。

根據運輸署網頁之的士收費表，司機可就每件擺放在車尾行李廂內的行李，及每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，不少人都力撐司機，批評父子乘客是「西客」，「車返佢去原地踢X佢走啦」、「佢哋自己無讀過書，基本尊重都唔識把口先會咁臭」、「唔好同啲窮X勞氣，可能真係等6蚊開飯」。不過亦有網民指出，帖文未有交代行李尺寸，難以判斷是非對錯，「行李幾大先？」、「你講4個行李我唔知有幾大啦，但如果擺唔落我會叫佢等大尾箱車」。

根據運輸署網頁之的士收費表，的士司機可就每件擺放在車尾行李廂內的行李，及每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費。

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