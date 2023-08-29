過唔到？葵涌九巴轉彎遇車停泊　司機一度停車稱難駛　做法惹激辯

駕駛時最重要小心安全，但過份謹慎亦會引來爭議。網上流傳兩張圖片，顯示一輛載滿乘客的路線235M雙層九巴駛至葵涌石蔭路一個彎位時，因遇到1輛白色私家車停泊於馬路右邊，司機一度停車，期間有「學神」從巴士左邊駛過。樓主指，巴士司機當時表示「唔夠過，所以唔開車喎」，但他留意到之前「見到幾架都好順暢走到，係行到呢架235M就停喺到，最後被街坊圍插先開車走」。涉事車長行為引來網民討論，部分人笑言「佢咁嘅技術都可以載乘客？巴士公司係咪要搵佢再試車呀？」但亦有人質疑「 就算無泊滿車，巴士都要偷位先過到，要影相就行後多兩步，成個大彎嚟」。



現場是葵涌石蔭路近童子街一個彎位，數架車輛停泊上址右邊，一輛載滿乘客的路線235M雙層九巴駛至，樓主指巴士司機「話唔夠過，所以唔開車喎」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」圖文並茂交代事件，圖中可見，現場是葵涌石蔭路近童子街一個彎位，適逢數架車輛包括最前方的白色私家車停泊上址右邊，「見到幾架都好順暢走到」，但一輛載滿乘客的路線235M雙層九巴駛至，樓主指巴士司機「話唔夠過，所以唔開車喎」，期間有「學神」成功從左邊駛過。

樓主指，巴士司機曾點名稱遭到白色私家車阻擋，隨後「仲叫客落車，所以啲人走哂落嚟」。司機亦有下車，繼而影相打電話，收線後「客又出聲，途人又出聲，佢先肯開車」。

巴士停車期間，有「學神」成功從左邊駛過。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主事後批評，「如果真係彎位啲車阻住佢（司機），佢就應該係轉咗彎先停低，而唔係喺白色車隔籬停低」，網民亦指「佢咁嘅技術都可以載乘客？巴士公司係咪要搵佢再試車呀？」。不過亦有網民支持司機，「 就算無泊滿車，巴士都要偷位先過到，要影相就行後多兩步， 成個大彎嚟」、「唔夠拗就係唔夠拗，未揸過大車嘅係唔明㗎啦」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）