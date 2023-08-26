巴士MMA｜2乘客碰撞變毆鬥　白衣男疑「撻朵」：東龍老表　結果…

【巴士／MMA】日前網上多個群組均流傳1段巴士乘客毆鬥片段，相信事發於本周三（23日）早上，一架由慈雲山開往尖沙咀的巴士，行駛途中上層有兩名男子發生激烈打鬥，在狹窄車廂內互毆，不少乘客紛紛走避。其中白衣男自稱「盂蘭勝會之王」，更疑似「撻朵」，稱「東龍老表，你係咪打我呀」，黑衣男則轉身叫對方下車「落車打過」，幸好有乘客制止。有目擊者稱兩男發生碰撞致爭執，「黑衫叫佢對腳收埋啲，白衫就響朵，之後打咗黑衫一巴」，有網民揶揄白衣男「呢個年代仲以為響朵大哂」，許多人更大讚「和事佬」乘客，「如果無四眼哥哥隔開，佢兩個落唔到台」。



日前有慈雲山開往尖沙咀巴士上層發生激烈打鬥，乘客紛紛閃避。（FB「慈雲山資訊交流」圖片）

有乘客於facebook群組「慈雲山資訊交流」發佈1段長1分7秒短片，片頭顯示數名女士爭相退避，而前方則有兩男在打鬥，拍片者指白衣男自稱「盂蘭勝會之王」。片段中白衣長髮男撞向黑衣口罩男，被對方箍頸攻擊，兩人互相推撞，男衣男佔上風，一拳打向對方頭部，白衣男被打至後退，兩人互毆期間多次以粗言穢語互罵，期間有乘客要求司機「唔好開車住呀唔該」。

黑衣男之後怒罵「你撞埋嚟我到呀」、「郁手郁腳我X你老X」，白衣男則稱不可以推撞他，「東龍老表（有網民聽到為鬚龍老表及東龍老廟），你係咪打呀」，疑似「撻朵」，「東龍老表呀，你同我講聲，你喺度搞呀，東龍老表呀」。

黑衣男其後表示「點呀，落車打過呀」、「落嚟呀」，便往車頭方向下樓梯離去，可是白衣男轉身執起衣物，仍不依不撓質問「喂，走去邊呀」，貌似想上前「再戰」，幸得同車戴眼鏡乘客阻止「坐返低先啦」才冷靜下來。

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白衣男返回座位稱「都係上法庭啫嘛，無乸所謂呀我」，有乘客馬上走去下層，有前排乘客疑想報警，白衣男大叫「喂收啦，唔使報，由得佢㗎啦，出面嗰啲友仔啲細佬嚟㗎」，片段至此告終。

有目擊者透露，雙方疑因發生碰撞引致口角，發生衝突繼而動武，「黑衫叫佢對腳收埋啲，白衫就響朵，之後打咗黑衫一巴，黑衫忍咗佢一次，之後白衫又唔知做啲乜，之後就打起上嚟」、「兩條友嘈咗幾個站，聽到我笑咗」。

對於白衣男子多次「撻朵」，網民就質疑「呢個年代仲以為響朵大哂」、「邊個老表都好，咪阻人返工返學」，認為打架損人不利己，「無論打贏打輸都係輸家，何必呢」；亦有留言大讚片中眼鏡男一直在調停，「幸好有正義四眼哥，真心抵讚」、「如果無四眼哥哥隔開，佢兩個落唔到台」。

根據香港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁12個月；而根據第151章《社團條例》第19條，任何非法社團的幹事或任何自稱或聲稱是非法社團幹事的人，均屬犯罪，一定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁3年。

（綜合）