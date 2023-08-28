天理何在？意外聽到「巴士阿叔」驚人對話秒崩潰　網民揭殘酷真相

台灣公共交通運輸工具便利，許多人會選擇搭乘巴士通勤。



對此，就有一名網友PO文表示，搭巴士時聽到兩位阿伯在聊天，其中一位提到朋友賣土地，進帳3000萬元（台幣，下同）。

原PO聽到後十分傻眼，忍不住大嘆：「賣一塊土地抵你一輩子的收入，天理何在？」引發大批網友熱烈討論。

賣地等如其他人一世收入？網民揭殘酷真相（點圖放大閱讀）：

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該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，日前搭巴士時，聽到旁邊兩位阿伯在聊天，一位阿伯談到朋友賣土地進帳3000萬：「我一聽到就罵『離譜』，憑什麼人家賣一塊地抵我們這些老百姓一輩子的收入？公平何在？天理何在？正義何在？」

貼文曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「因為大家都默認土地是吸血生財的工具，可以改變身份位階，所以買的是一個有土地的身份，不是土地本身」、「更多的土地是繼承來的，馬上升級」、「這就是資本主義遊戲規則啊，私有財產可以世代繼承」、「因為土地不會增加，需求一直隨人口增加」、「漢人愛屯房的性格，而且台灣人口都集中在城市，土地當然貴」。

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此外，還有網友表示「有什麼好扯的，就人家命比較好而已不是嗎？」、「不止要努力，還要選對努力的領域」、「孩子，這社會本來就不是公平的啊，沒有憑什麼，就憑他是地主啊，我就問一句，憑什麼他賺這3000萬要分給大家？」、「你確定你一輩子賺得到3000萬？台灣中位數年收50萬，工作40年也才2000萬，我們只是被這資本主義社會圈養的韭菜而已，該慶幸的是世上唯一公平的事是沒人能長生不老」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】