放假去深圳消遣過夜　港男不滿女友做1事終爭執分手　網民︰尷尬

近日不少港人到深圳消遣，但部分人乘興而來敗興而歸。有港男在網上大呻和女友各買一張6GB數據卡，準備放假一起前往深圳吃喝玩樂，但女友「好似手機上癮咁係咁㩒手機」，一下子用了5GB，他唯有將自己數據卡讓給女友使用，但對方竟用來煲劇。港男大感無奈，只好叫女友「慳啲用」，又批評「點解唔用兩倍速？慳返一半數據」，最後兩人不歡而散，分手收場。網民紛紛留言指「唔買無限？ 有冇咁窮」，亦有人質疑「點解睇兩倍速會慳一半數據」、「兩倍速會用少啲咩？」



樓主形容女友「好似手機上癮咁係咁㩒手機」。（《秘密森林》電視截圖）

樓主在「連登討論區」表示，有天放假時女朋友表示想到深圳消遣，他答應一起去，並買數據卡用作「翻牆」上網，「講好咗一人6GB」，豈料女友「好似手機上癮咁係咁㩒手機」，未夠一日已經用了5GB。由於樓主不太使用手機，遂將自己的數據卡讓給女友使用，並提醒對方留少許數據給他透過WhatsApp聯絡親友。

不過去到夜晚，樓主見到女友正在煲劇，檢查後發現僅剩下4GB數據，於是便叫她「慳啲用」，但女友反問「唔煲劇有乜做？」。樓主只好回答「睇劇都得，但點解唔用兩倍速？慳返一半數據，一早仲有8GB第日用」，女友立即反駁，兩人就數據問題爭執，翌日朝早分開返港，最終分手。

樓主不滿女友煲劇時沒有用兩倍速。（《秘密森林》電視截圖）

網民紛紛留言指樓主的問題根本是小事，「唔買無限？ 有冇咁窮」，亦有人質疑「點解睇兩倍速會慳一半數據」、「兩倍速會用少啲咩？」、「你WhatsApp覆快啲，咪慳到囉」。樓主指自己「睇WhatsApp都係一開手機程式，快速記低係個腦到，關閉程式，打開記事本複製」，形容「已經最快」。另有網民質疑帖文的真確性，當中有人批評帖文內容「又尷尬又唔好笑」。

（連登討論區）