深圳網民列港人7特徵　讚救活商場　歡迎北上：多了解能消除偏見

港人假日湧上深圳的風潮引起內地網民關注！近日小紅書有多名網民發帖討論港人迫爆深圳的情況，更列出各區多港人出沒的商場，「感覺深圳各大商場已經到處都是香港人」，更指憑外表的7個特徵，就能判斷是港人。雖然部份人認為港人無禮貌，但許多深圳網民卻表示歡迎，指部份商場更是被港人救活，「這現象真的好棒」、「我希望的是香港人多來了解內地，多走多看才能慢慢消除偏見」。



內地網民指只有外觀上有7個特徵，基本上可判斷是香港人。（小紅書圖片）

假日深圳出現大量港人引起內地網民關注，有小紅書網民早前逛了多個深圳熱門商場，「明顯感覺到處都是香港朋友」，包括南山區的深圳灣萬象城、萬象天地、萬象前海，寶安區的壹方城、大仟裡、歡樂港灣，羅湖區的深圳萬象城、金光華廣場，福田區的卓悅中心、卓越匯。

內地網民又指但凡看到7大特徵，「基本都可以判斷是香港人」，當中包括：

1.講粵語

2.穿波鞋

3.揹雙肩包（背囊）

4.比較年長

5.打扮比較休悶

6.戴口罩或帽子

7.人手一個鮑師傅（網紅糕點店）的袋子



最令內地網民好奇的，是為何港人愛揹背窶，「我不明白為什麼要背背包，有這麼多東西要帶嗎」。有網民指，港客多數在深圳飲飲食食，聽到他們的閒聊都是大讚「咁平」、「好抵啊」，「最後也非常歡迎，香港朋友常來深圳玩」、「福田皇庭廣場、COCO Park已被港人佔領」，只要拉行李穿波鞋的就是港人，「香港人憑一己之力救活皇庭廣場」、「只要聽到手機點餐，都跟被人錘了一下腦殼似的一定是香港人」。

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雖然有內地網民認為港人無禮貌，揶揄「昨天買奶茶居然看見hk人（香港人）給現金，笑死」，但大部份人都覺得是好事，「這種現象真的好棒，他們開始覺得內地真香了，隔個口岸而已，來回也方便，慢慢的就開始遊歷其他城市」、「歡迎，過來消費刺激經濟」、「為什麼不來廣州，深圳不是美食荒漠嗎」。

深圳網民指當地一些商場疫情前後非常冷清，現在港人「救活」了不少，「我寧願排隊也好過店舖沒有生意最後倒閉，疫情那段時間看到有些店舖倒閉讓人心寒」。有網民覺得多交流可以減少矛盾，故港人到深圳消費是好事，「我希望的是香港人多來了解內地，多走多看才能慢慢消除偏見」、「也歡迎你們去看看祖國的大好河山」，還溫提到深圳遊玩，下載高德地圖和大眾點評更方便。

（綜合）