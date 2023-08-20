嗌乾炒牛河等足1小時　食客批酒樓侍應經理敷衍：連深圳都不如！

落單叫食物但變漏單是常事，但員工處理問題態度不當隨時變成公關災難！有網民最近於facebook大呻於酒樓喝茶吃點心，其間加單叫乾炒牛河，但等了1段時間仍未上桌，即使要求侍應及經理跟進，卻遭敷衍了事。結果等到廚房部「落場」仍未見乾炒牛河蹤影，該網民感到極不滿，即時埋單離場，批評：「完全係慣犯，同辦公室做錯晒嘢唔識say sorry冇分別！」



樓主指，等了1小時仍未上桌，但見到應用程式顯示有落單，於是要求侍應跟進，但對方之後只望了電腦就顧着忙其他事情，並無繼續處理。（（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）圖片）

該網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」撰文投訴，大呻最近光顧旺角一酒樓經歷，表示用膳期間欲加單叫乾炒牛河，因為規定要人手落單，於是找侍應幫忙，惟等了1小時仍未上桌。

樓主見到應用程式顯示有落單，於是要求侍應跟進，但對方之後只望了望電腦就顧着忙其他事情，並無繼續處理。他見狀「唔對路」，叫樓面經理幫忙跟單，然而經理聽後並非即時處理，反而向其他侍應訓話：「做乜咁快執晒啲細枱，係咪下午茶唔使做？」

樓主又再提醒經理跟單，結果經理同樣在電腦查單後又忙其他事情，「check完之後冇返轉頭，成個人消失咗」。樓主稱，之後再等15分鐘依然未見乾炒牛河蹤影，決定不再浪費時間便埋單離開，「極度懷疑漏單，所以廚房根本冇炒出，等到成個廚房部落咗場」。

樓主稱，之後再等15分鐘依然未見乾炒牛河蹤影，決定不再浪費時間便埋單離開。（資料圖片）

樓主怒斥酒樓員工做法不知所謂及離譜，「一句交代都有啩，但你就完全唔理走咗去，侍應係咁，經理係咁，完全係慣犯，同辦公室做錯晒嘢唔識say sorry冇分別，呢間嘢真係好唔掂」。樓主又批評酒樓點單系統混亂，「喂，張單1點落㗎，如果你handle唔到QR code，點解要製造QR code落單出嚟」。

樓主指，雖然最後埋單時並無收取乾炒牛河價錢，但對酒樓服務態度大感失望：「心諗去到邊都唔會咁，香港依家連深圳都不如！」帖文引起不少網民留言，但反應兩極，有網民表示酒樓做法過分，「啲QR code落單其實多餘，咪又係咁漏嘢」、「好多間酒樓都係咁，hea住扮處理，跟住就走咗去」。

亦有網民稱餐飲業經常缺人，「一打十」是常態，「樓面、廚房成日唔夠人，根本做唔切單」、「一個侍應做緊幾個人嘅嘢，經理都要落手做埋，甩漏真係好正常，體諒下啦」。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）