港女乘港鐵指遭男子摸臀仲咁做超衰　PO相公審非禮　1句反被圍攻

非禮行為不要得！不過亦不代表可隨意指控別人。有港女於網上發文，指日前乘搭港鐵時靠在座位旁玻璃，期間感覺到有人伸手到玻璃罅隙，觸碰到她的臀部。她感到被碰後即時「彈開」，回頭看到坐於玻璃旁座位的男乘客「幾隻手指摸住個玻璃邊扮冇嘢」。她質疑男乘客有心非禮她，甚至懷疑他是「慣犯」，於是拍下對方照片，發文提醒其他人小心。

公審帖文引來網民爭議，有人感謝樓主提醒，「對你嘅遭遇深感遺憾」，但有更多網民卻批評樓主做法，「會唔會諗多咗啊」、「求其影張相就話人有意非禮」、「男人搭港鐵真係好危險，定型觀念，好多時候就已經未審先判」。



有港女於網上發文，指日前乘搭港鐵時疑被人摸臀非禮。（資料圖片）

該港女上周三（8月23日）於facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文，指她當日早上10時許乘搭港鐵由康城往將軍澳，期間她一直倚在車門旁的座位玻璃。她憶述，乘車時突然感覺到有人觸碰到她的臀部，「我感受到有人掂我後即刻彈開」。

港女即時回頭查看，發現1名男乘客坐在玻璃另一方的座位上，指對方當時「左手傾電話，右手伸去玻璃罅隙」，質疑對方以交叉手方式刻意摸她非禮，「睇到佢幾隻手指摸住個玻璃邊扮冇嘢， 並無作出道歉，應該是慣犯」。

港女事後發文講述事件，指該男乘客最終在將軍澳站下車離去，提醒其他將軍澳街坊小心。從她上載定照片可見，涉事男乘客戴眼鏡，身穿恤衫長褲，正以雙手使用手機。

樓主上載男人照片公審。（facebook群組「西貢將軍澳討論區」）

港女的帖文引來網民討論，有人感謝樓主提醒，「對妳嘅遭遇深感遺憾！ 但最好嘅方法是即場處理或報警！」、「謝謝提醒」、「會小心啲了」。不過也有大批網民質疑樓主貼相公審的做法，「一張相、一個故事，男人出街真係好危險！ 」、「求其影張相就話人有意非禮」、「會唔會諗多咗啊，妳自己都靠在玻璃」、「男人搭港鐵真係好危險，定型觀念，好多時候就已經未審先判」。