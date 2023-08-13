港鐵背心男滿手瘡露出手臂　港男PO相公審1句掀罵戰　網民斥自私

有皮膚問題也要公審？有港男於本港多個網絡群組上載圖片，指港鐵車廂內有穿背心男子右手手臂出現嚴重皮膚問題，滿布瘡類「粒粒」，質疑「係咪猴豆（痘）嚟㗎」。

帖文引來網民爭議，有人批評男子明知自己有皮膚問題仍着背心「展示」十分自私，「點解可以就咁出街？」、「令人恐慌」、「好核突兼恐怖…」；也有不少人指出，男子可能患上多發性神經瘤，並非「猴痘」，又批評樓主公審行為缺德，「其實做人都好慘，我本身有多發性神經瘤。手上都係有一粒粒，上次又俾人問係咪猴痘」、「擺上網公審人隻手生野係咩心態？」。



有港男於本港多個網絡群組上載圖片，指港鐵車廂內有穿背心男子右手手臂出現嚴重皮膚問題，滿布瘡類「粒粒」，質疑「係咪猴豆（痘）嚟㗎」。（Facebook）

有港男於大埔、上水、北區等多個網上地區群組發布圖片，留言「係咪猴豆（痘）嚟㗎」。

從圖片見到，當時港鐵車廂內擠迫，乘客間距離相當接近，而1名穿藍橙色背心、戴口罩壯碩男子，站在門口近扶手位置看電話。由於男子穿着背心，其滿布瘡類「粒粒」的右手清晰可見。

帖文引來網民爭議。（Facebook）

帖文引來網民爭議，批評男子「核突」自私，「如果會傳染，咁佢會唔會自私咗啲？如果係我一定會着長袖」、「自私X到一個點」、「明知咁，點會着背心？」、「令人恐慌」、「好核突兼恐怖…」、「點解可以就咁出街？」。

但也有不少網民指出，男子可能患上多發性神經瘤，並非「猴痘」，「其實做人都好慘，我本身有多發性神經瘤。手上都係有一粒粒，上次又俾人問係咪猴痘」、「就係唔想有呢個事情發生，或者驚人見到眼望望，索性上冰袖或者長袖衫嚟遮，唔好問我點解咁清楚」、「我唔會遮遮掩掩，因為真係太熱啦天氣」。

也有網民批評公審做法不當，「未確定係咪傳染病，成個post都話好核突，有一日自己生病係咪都對自己咁mean」、「如果咁都要着長袖，生得醜係唔係又要戴口罩黑超先出得去？啲人真心有問題」、「唔使理其他人目光，自己穿得舒適自在就好」、「點解要影人咁缺德？」、「其實如果真係猴痘，當佢地求診時，已經會被隔離，同埋如果真係猴痘，應該會發燒求醫，唔會通街走掛。好多人會患皮膚病、濕疹、牛皮癬、紅班狼瘡，亦有好多人遺傳基因出咗問題，或免疫系統出問題，皮膚會長出無數小肉瘤、疣、血瘡」。