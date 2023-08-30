衰！大媽大叔亂過馬路　司機讓路遭手指指嬲爆：知唔知可以收告票

馬路如虎口，過路時要遵守交通規則是常識吧！網上流傳「車cam」影片，顯示3名大媽大叔於佐敦一個行人過路處後方亂過馬路，令駛至的車輛需要急停。沒想到司機揮手示意讓路後，大媽大叔竟怒目瞪向司機，更一度「手指指口噏噏」狀甚不滿，令司機大感憤怒，決定公開影片公審：「你哋都幾X惡，使唔使落車鋪塊紅地氈？」影片引來網民討論，紛紛批評涉事大媽大叔態度「老奉」，隨時發生意外，亦有人勸司機「睇開啲」，指駕駛者有責任按路面情況作出反應。



網上流傳「車cam」影片，顯示3名大媽大叔於佐敦一個行人過路處後方亂過馬路，更一度「手指指口噏噏」狀甚不滿，令司機大感憤怒。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

+ 1

相關「車cam」影片被上載至facebook群組，可見私家車沿佐敦覺士道向柯士甸道行駛，當車輛駛至九龍草地滾球會對開1個小巴站時，2名中年女子與1名中年男子從右方行人路走出馬路，在不准停車的「黃格」位置越過3條行車線過路，令司機不得不停車躲避。

司機指出，他見到3人過馬路時已特意減慢車速，並揮手示意讓路，而3人過路位置的前方其實已設交通燈及行人過路處。不過大媽大叔過路時，邊過路邊怒目瞪向司機，其中1名白衣大媽返回行人路後，更一度伸手疑似指罵。

大媽大叔邊過路邊怒目瞪向司機，其中1名白衣大媽返回行人路後，更一度伸手疑似指罵。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

司機事後翻看「車cam」大感憤怒，形容事件「黐晒線」，狠批涉事大媽大叔惡人先告狀，「我唔係舉中指，我揮手叫佢哋過，避免意外，點知好心着雷劈，呢個係人品問題」。他又直斥3人行為已有違法之嫌，「前面已經有行人交通燈過馬路，你哋其實知唔知已經可以收告票，都算，揮晒手讓你哋過都仲要手指指口噏噏，你哋都幾X惡，使唔使落車鋪塊紅地氈？如果其他司機小則呠X咗你，大則坐黑箱車啦！」。

影片引來一眾駕駛者討論，不少人直指同類情況時有發生，「揸車就預咗有呢啲老奉」、「之前好多亂過馬路被票控或撞倒嘅都係呢個年齡層，所以基本上冇得改冇得救，自己小心啦」、「呠咪呠，行多兩步有行人過路處唔用」、「呢期捉亂過馬路，可能好快到佢哋呢」。

亦有網民認為駕駛者有責任按路面情況作出反應，勸司機保持冷靜，勿被亂過路行人影響，「要睇化啲，當路面有障礙物，收一收電，繼續向前行就得，話之佢」、「老人家判斷能力差，小心啲好，有乜嘢蝕底嘅都係自己」、「唔使同啲唔識規矩路人上心，佢哋後生時條路無咁多車，司機亦無咁好品，車輛條件亦無咁好，你返去唔好瞓唔着」。