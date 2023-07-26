咁衰？女子上車前踢垃圾去人哋車位　車Cam全記錄　網民狠批自私

自己垃圾自己處理是常識吧！不過，近日有車主在自己車位地上見到有些垃圾，於是翻看行車記錄儀（車Cam），結果發現與毗鄰車位有關。1名女子將垃圾從車廂及她車位的地上踼到樓主車位，然後離去。樓主於是將影片分享到網上，引起網民熱議，不少人批評片中女子，「揼垃圾都算，仲要衰到撥去人哋嗰度」、「真係好肉酸」。



1名女子將垃圾從車廂及她車位的地上踼到樓主車位，引起樓主不滿，於是將影片分享到網上。（FB圖片）

該車主將車Cam片上載到Facebook群組，影片長約8秒，從片段可見，鄰近車位停泊了1輛黑色7人車，車門大開。1名穿間條上衣、背斜孭袋的女子在上車前，抬腿將車廂地板的紙巾團掃到地上，然後再將地上數個紙巾團一併掃到毗鄰的樓主車位上，直至踢進車位白色線內為止。行為引起樓主不滿，於是將影片上傳到網上，並反嘲「真係好有公德心」。

▼▼▼即睇經過▼▼▼

有網民回應樓主「唔係話佢啱，但其實好少事，有需要咁都放上網嗎？通街都有人丟煙頭丟垃圾啦」，而樓主就表示「我唔係話佢唔啱啊，放上嚟等大家欣賞吓佢嘅腳法咋」。

不少網民都批評片中女士「自私自利」，「依位女士雖然腳法一流，但掃垃圾去隔離架車，就真係仆X嘅行為」、「一樣米養百樣人，乜嘢人都有」、「一睇就係賤人嘅動作，停車場都有垃圾桶，佢做咩唔執去嗰到要踢落人哋嗰到」。

（FB群組「車cam L（香港群組）」）