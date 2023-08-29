天眼直擊丨老婦偷土瓜灣食肆招財樹　老闆娘指早有前科︰破財擋災

不少商人在店舖擺放寓意招財的物品，希望可以賺到盆滿缽滿，土瓜灣一間食肆在門口擺放招財樹，但閉路電視拍到本月24日深夜11時許，1名老婦在門前徘徊，確認無人經過即偷走招財樹。老闆娘不齒其所為，決定上載影片，慨嘆賊人「一個月內（偷走）第二盆」、「之前未正式開張派咗3個月飯盒，夠膽開我度門入嚟偷飯盒」，苦笑指「破財擋災，咁仲算唔算招財？」。網民紛紛支持老闆娘，留言指「真係好多貪心的老人家」、「順手牽草」。



食肆門口擺放一盆招財樹。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」影片截圖）

樓主在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」上載「天眼」紀錄，片長約37秒，事發本月24日深夜11時14分左右，現場是土瓜灣美景街一間食肆地舖，可見食肆門口擺放一盆招財樹，老婦一邊走近食肆門口，一邊東張西望，確定無人留意她後，一手將招財樹放入環保袋內，得手後快速離開。

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樓主慨嘆賊人早有前科，「之前未正式開張派咗3個月飯盒，夠膽開我度門入嚟偷飯盒」，又稱明明自己將招財樹「放喺舖頭門口啫，每晚收舖搬返入舖喎」，但目前「一個月內（被偷走）第二盆」，苦笑指「破財擋災，咁仲算唔算招財？」。

帖文引來網民討論，紛紛留言指「真係好多貪心的老人家」、「順手牽草」、「唉，使唔使啊？又唔係食物？又賣唔到錢？」、「其實報得警」。

（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）