男友偷拿母親內衣自慰！被分手後竟咁做　女生：一系列操作太恐怖

這樣有心計的男友未免太可怕了！台灣有女生因要全家人出門，男友便自薦到家裏幫忙照顧生病狗狗，不料她們回家時卻發現男友手機打不通，透過寵物監視器竟目睹對方拿着母親的內衣褲在自慰，讓她氣得透過監視器怒喊「你在幹嘛？趕快收一收！」。事後男友無理的解釋，加上她難忍母親被意淫便提出分手，怎料不要臉的對方還裝可憐跑去跟她母親訴苦，營造好男人人設，讓她大感心寒，直言「這一系列操作真的太恐怖」。



有台女因要全家人出門，男友自薦到家裏幫忙照顧生病狗狗，不料她回家時卻透過寵物監視器畫面，目睹對方正拿着母親內衣褲在自慰，不忍母親被意淫便果斷提出分手。（GettyImages／示意圖）

該女生在Dcard以「男友偷了我媽的內衣褲去意淫」為題發帖，指早前因為和母親、妹妹有要事必須一起出門，剛好飼養小狗生病，家人不放心由臨時寄養來照顧，男友得知後便貼心提出可以請假到家裏照顧牠。當她準備回家時卻打不通男友手機，透過寵物監視器居然看到崩潰畫面，「我男友竟然正拿着我媽的內衣褲，在客廳直接開始手淫」，但因為打電話對方都沒接，她唯有用監視器麥克風怒罵「你在幹嘛？我們快到家了，你趕快收一收！」。男友被嚇到後，「那些東西全部都出來了」，不只弄污沙發地板，回放紀錄還看到狗狗在旁吃其「產物」。

樓主擔憂母親內衣褲會染上異味，回家便立刻替對方清洗，出來時還看到妹妹在和狗親親，讓她苦言「我整個無法反應」。母親和妹妹回家時因為看到男友呆呆的站着，而她卻跑去洗內褲，兩人都對其舉動感到疑惑，詢問「怎麼沙發地板也這麼濕，還有你一回家洗我內褲幹嗎？」，她只好謊稱是上廁所不小心噴到而已。

後來樓主質問男友，對方原先辯稱只是一時興起，想拿她的內衣褲結果卻拿錯，不過她仍覺得荒謬，因為她和母親身材完全不同，質疑怎麼會拿錯。多番逼問下，男友終於承認覺得她母親身材很好，反嗆「反正還沒洗本來就是髒的，又不真的跟你媽做X，在擔心什麼？」，還被對方指小題大作，辯稱「男生想要時都這樣很正常」，又指責樓主平日不配合他「需求」，所以看到他自慰時更應該替他掩護。

樓主事後多番逼問男友，對方終於承認因為覺得她母親身材很好，更反嗆「反正還沒洗本來就是髒的，又不真的跟你媽做X，在擔心甚麼？」。(《25歲，21歲》劇照）

樓主事後回想起，男友偶爾去她家時常會被妹妹問「是不是你的內褲太髒，有時候跟你的放一起，都有超惡心的酸臭味」，而母親則覺得新買的內褲很容易變形，將種種事件組織起後，表示「我真的沒辦法接受才剛上高中的妹妹，跟單親扶養我長大的媽媽這樣被意淫」，便果斷向男友提出分手。當天樓主還遭男友威脅指不要後悔，「以後我進了台G（台灣積體電路製造公司），妳求我也不會要妳」。

可是事後對方還不死心，竟私訊樓主母親裝可憐，告狀樓主經常耍脾氣鬧分手，還謊稱入職後會向她求婚，請母親和妹妹多為他說好話，還約了要去她家吃飯。不知情的母親和妹妹仍覺得他人很好，既是高材生一表人才，同時肯包容她任性，又願意為家人付出，反指樓主公主病脾氣差。

加上母親覺得他入職後的工作對以後生活有保障，這樣的好男人很難找，對方不斷塑造她才是壞人，而且常被欺壓的形象，讓她心寒稱「男友這一系列操作真的太恐怖」。無奈的是，她不知該如何向母親妹妹講述此事，甚至感覺她們以及狗狗都遭受性侵，卻被蒙在鼓裏。

不知情的母親和妹妹仍覺得男友人很好，又願意為家人付出，反指樓主公主病脾氣差。（《寶寶大過天》劇照）

網民均覺得應該要和家人坦白該惡心男行為，「放影片給媽媽看，不用解釋」、「媽媽跟妹妹很可憐！還會繼續穿那個噁男弄過的內衣褲」、「一定是腦袋有這樣的想法很久才去做，搞不好也不是第一次偷拿別人衣物」、「意淫是一回事，兩面三刀比較可怕，心計重臉皮厚這種真的很危險」，亦擔憂母親和妹妹繼續被假好人設欺瞞，往後會有危險。

有留言勸籲樓主報警處理，若然是次放過對方，以後將有更多受害者，「他是『預謀犯案！』自告奮勇說要去妳家」、「你都有證據了，還在等什麼呀？」、「最好鬧到雙方生活圈的朋友家人都知道」；惟有人質疑文章真實性，認為是創作文，「荒唐到不像真的」。

（Dcard）