私家車違泊！女鐵騎不慢速撞破車窗「飛插車內」　網民：閉上眼？

到底發生何事？台灣新北市日前發生離奇車禍，當地25歲年輕女鐵騎士，在燈位起步時正前方有輛違泊的私家車，但她沒有減速直線撞上，頭部撞破車尾擋風玻璃，上半身飛插入後車廂。警方及消防到場後，女鐵騎已自行脫困，但她下巴嚴重撕裂、身體出現骨折及多處挫傷，幸送院救治後已無大礙，由於私家車司機當時違例停車買檳榔，將依《道路交通管理處罰條例》被罰，但車禍原因仍有待調查。事發片段在網上瘋傳，許多網民好奇女鐵騎「閉上眼睛騎車嗎？」。



台灣有私家車違泊路面，女鐵騎不減速直撞上去。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

台媒報道，新北市三重區28日晚上8時發生離奇車禍，網上流傳事發時現場駕駛者拍下的片段，顯示多輛電單車在路口等轉燈號開出，在最外側的25歲陳姓女鐵騎，起步後不減速。

當時她正前方有輛白色私家車違規停泊在1個檳榔攤外，女鐵騎居然筆直撞向正前方違泊的私家車車尾，一頭撞破了私家車車後擋風玻璃，上半身插了入車尾箱內，雙腳懸空不停搖動。

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女鐵騎意外後仍有意識，即時自行脫困，但她全身多處受傷，消防及救護員趕到現場，發現她下巴嚴重撕裂、身體多處挫傷、骨折，要馬上用頸圈固定送院。由於陳女下巴受傷，未能解釋當時情況，幸好治療後已無大礙。

事發片段在網上瘋傳，許多網民質疑女鐵騎當時有沒有看路，她起步後完全沒有減速直接撞上私家車，「剛好整個人塞進去」、「閉上眼睛騎車嗎」、「鬼遮眼是嗎？」。不少人笑女鐵騎看不過眼違泊，「用生命在捍衛路權」、「騎士是不是看不慣紅線違停，直接給他撞下去」，又驚訝撞成這樣她竟無大礙，「比較想知道小姐姐平常在哪健身的，撞進後擋玻璃居然沒事，硬頸」。

警方表示，事發時54歲蘇姓私家車司機違泊落車買檳榔，目前因違例停車，按《道路交通管理處罰條例》第55條1項3款處罰。警方翻查閉路電視畫面，認為陳女當時未有其他違規行為，車禍原因仍待調查。

（綜合）