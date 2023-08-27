瘋狂慶生！壽星仔綁成木乃伊站車頂遊街　警方到場查車牌樂極生悲

過生日和朋友狂歡一番屬開心事，但也要注意分寸！台灣有男生生日，和朋友玩到一時興起，竟自願被捆綁在車頂上，仿如木乃伊般「遊街示眾」，沿途更大聲播放慶生歌曲，招搖至極引來民眾報警。警方到場調查，揭發車輛牌照早因過期被註銷，故以《道路交通管理處罰條例》的「使用吊銷、註銷之牌照」作出檢控，同時將車輛移走保管，車上所有人需繳付3,600元新台幣（下同，約887港元）以上，或10,800元新台幣（下同，約2,661港元）以下罰款；同時因「車廂以外載客」，被處以3,000元新台幣（下同，約739港元）以上，或10,800元新台幣以下罰款。



台彎男生和朋友慶祝生日，玩到興起竟自願被捆綁車頂上，仿如木乃伊「遊街示眾」，結果引來警方調查，樂極生悲。（網上圖片）

台媒報道，台中市西屯區西屯路上周六（19日）晚上有男子被捆綁於行走車輛的車頂，政府警察局第六分局約8時亦接獲民眾就事件報案。網上流傳事發照片，見到1名男生全身被膠帶捆綁，尤如木乃伊，同時被固定於塗有動漫《我們這一家》的痛車（源自日本，指將動漫作品人物的圖案，以彩繪或貼紙黏貼方式裝飾車身外觀）車頂上，像是「遊街示眾」般。壽星仔一行人沿途使用車上改裝的音壓喇叭大聲播放慶生歌曲，過於招搖因而惹來民眾注目，除了拍下影片，更有人報警求助。

警方接報到場後，發現眾人是在進行慶生活動。被綁在車頂上的25歲蔡姓男子當天生日，和朋友「玩嗨了」而自願被綁在車頂上，原本他們只會被控告「車廂以外載客」，但警方調查後發現，30歲張男子是車主，該架車輛牌照因為逾期已遭註銷，故以《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第4款「使用吊銷、註銷之牌照」提出檢控，處以汽車上所有人3,600元新台幣以上，或10,800元新台幣以下罰款，同時扣繳牌照，並將車輛拖吊移置保管，各人亦被告誡勿再有類行為滋生事端。

（綜合）