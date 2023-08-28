阿媽幫28歲女搵工！提「3大要求」超傻眼　網民嚇呆：請在家供着

怪獸家長真是無處不在！台灣有打工仔稱任職的公司正進行招聘，有位阿姨看到招聘內容便想替其28歲女兒查詢，不過她卻「諸多要求」，不但指女兒被聖母附身，不能接近男生，更稱女兒必須提早下班，才不會被邪魔干擾等，最後還不忘批評樓主公司磁場不好，會干擾她女兒修行，讓眾人非常傻眼。網民看到該個案都不禁傻眼，直指阿姨是奇葩，認為其女兒索性待在家就好，「這是請來供奉的」、「直接去修行就好」；另有人好奇對方女兒上一份工作的性質，欲知如何才能滿足她所有要求。



台灣有公司正進行招聘，1名阿姨為女兒查詢時竟提出多項無理要求，表示女兒被聖母附身，不能接近男生，而且必須提早下班，種種原因令眾人傻眼。（《我也是媽媽》劇照）

「我實在不懂現今社會『寶媽』跟『媽寶』該怎麼區分」，該打工仔在facebook群組「匿名3公社」發帖，指其任職的公司近日在招聘前台接待員，某天有位阿姨進來詢問工作內容，表示是為其28歲女兒代為了解。前台小姐告訴對方，職位主要是替公司收取文件、回答客人諮詢、幫忙轉接來電，還客氣稱阿姨的女兒可以於辦公時間帶同履歷到公司，屆時人事部將會和她進行面試。

不料阿姨突然詢問「這樣會接觸到男生嗎？」，前台小姐告知對方公司有男性員工跟主管，當然會有所接觸，對方竟稱「這樣不行啦，我女兒是XX聖母的乩身（類似附身）正在修行」，還指聖母有指示讓女兒不能觸碰到男生，甚至連父親都不行。

後來又問「你們都幾點下班，會需要加班嗎？我女兒只能吃素喔」，前台小姐表示偶爾會加班，因為要幫忙配合盤點，或替會計列報表出帳，不過亦有加班費，更稱可以替阿姨女兒預訂素食便當。對方又覺得不行「聖母說她必須下午5時30分前到家，才不會被一些邪魔干擾」，讓前台小姐很是傻眼。阿姨離開前還語出驚人，批評樓主公司很混亂，磁場也不好，「應該會干擾我女兒修行」，前台小姐面對此情況不免苦笑「怎麼什麼人都有啊」。

阿姨稱女兒必須下午5時30分前到家，才能避免被邪魔干擾，讓前台小姐非常傻眼。（《杜拉拉升職記》劇照）

帖文惹來網民批評該母親是奇葩，嘲諷不如讓女兒在家待着就好，「這不是來做事，是請來供奉的」、「直接去修行就好了，別上班」、「看來只能出家了」、「叫聖母養她們一家人」、「我以為我遇到面試時帶着爸媽女朋友已經夠誇張」、「最恐怖的不是媽寶，而是迷信程度」；亦有留言對阿姨女兒感到好奇，「有沒有問到她女兒上一份工作是做什麼？」。

有從事醫護行業的網民亦分享奇葩同事，「新人目前上班已半年、狀況奇差又懶散，她說本院磁場差讓她卡一堆（諸事不順）、也害她上班無法專注會晃神，意思是要大家多包容她動作慢，又會放空」，故不滿質問「哪家醫院磁場好」。

（FB「匿名3公社」）