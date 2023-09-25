公屋不滿│三派九龍這單位呻細　小紅書女狂數3宗罪：不近港鐵站！

輪候公屋多年卻未派到心儀單位，還要再等嗎？有女子於小紅書發文表示，她申請公屋多時，拒絕了黃大仙彩虹邨的二派問題單位後，才半個月就獲三派到九龍城馬頭圍邨水仙樓，然而她力數馬頭圍邨3大問題，包括不近港鐵站、距離父母較遠、「單位細咗好多」等，感嘆「今次仲差，愈派心愈灰」。最終她決定等待特快公屋「四派」編配，「希望可以拿到心儀單位」。

帖文引來網民熱議，不少人讚馬頭圍邨實際上是好選擇，「地方一流」、「馬頭圍係舊些少，完全唔差」；也有網民質疑樓主是否真正急需公屋，「如果真係咁急需就冇需要去到第三派」。



該女子公屋三派獲編配到馬頭圍邨水仙樓單位。（資料圖片）

該女子於小紅書以「公屋三派」為題發文，指她的公屋申請獲二派彩虹邨白雪樓單位，「離父母遠了點，不過周邊設施齊全，雖然樓層低，不過單位大小也夠我們間3個小房了」。本來滿心歡喜，她卻發現該單位原來是曾有人死亡的「問題單位」，於是果斷拒絕。沒想到拒絕二派才半個月，她就收到三派配房通知信，獲編配到馬頭圍邨水仙樓單位。

樓主獲3派到馬頭圍邨水仙樓，但直指「今次仲差」。（小紅書）

可是三派仍然不似預期，樓主直指「今次仲差」，列出馬頭圍邨3大問題，包括「地鐵站兩頭唔到岸，夾在中間」、「距離父母山長水遠」、「單位細咗好多」，於是想再拒絕，等待特快公屋「四派」編配，「睇嚟今次真係食定特快，希望9月特快公屋可以拿到心儀單位」。

樓主列出馬頭圍邨3大問題，包括「地鐵站兩頭唔到岸，夾在中間」、「距離父母山長水遠」、「單位細咗好多」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人指出馬頭圍邨是好選擇，認為樓主可再考慮，「馬頭圍好嘢嚟」、「市區，去尖沙咀、旺角超近，行兩步有地鐵」、「算係咁啦，起碼都叫做市區」、「馬頭圍係舊些少，完全唔差」。

也有網民質疑樓主獲派彩虹邨及馬頭圍邨都拒絕，是否真正急需公屋，「個個都話公屋好急需好想要，畀邊度都要，但到自己揀嘅時候就左揀右揀」、「如果真係咁急需就冇需要去到第三派」、「根本係嫌三嫌四」、「佩服第三派都唔收貨嘅人」。

帖文引來網民熱議，不少人指出馬頭圍邨是好選擇，認為樓主可再考慮。（小紅書）

樓主於留言回應網民，強調「單位細小」及「距離父母遠」是問題所在，「這次這一派，第一面積比之前小，第二這裏我根本不熟悉，第三我父母需要照顧，我去他們家來回兩個鐘。真的是愈派心愈灰」。她又感嘆，首派柴灣興華二邨安興樓單位時，「如果不是廁所太小，我直接就要了」。