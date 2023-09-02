驚！越女染髮灼傷大片頭皮紫黑潰爛　醫生指1原因壞死要咁處理

愛打扮或遮掩白頭髮的人都會定期染髮，可是這些化學物品會帶來健康風險。越南有名22歲女學生，為了慶祝大學畢業，特地染髮以新形象示人。可是她在髮型屋進行染髮時，突然感到頭皮被火燒般劇痛，其後到醫院求診，可惜為時已晚，頭頂已出現大片紫黑色，醫生指女生出現過敏性灼傷，患處已嚴重潰瘍壞死，須剃掉所有頭髮，並切除壞死部份，再進行植皮手術。專家建議染髮不要染得太密，最好相隔4至6周才可再染。



女事主染髮後頭頂出現大面積紫黑色，已嚴重潰瘍壞死。（網上圖片）

根據越南媒體報道，涉事女子22歲，大學剛畢業，為了以新形象示人，到髮型屋進行染髮，由於她想染淺的髮色，須先漂髮後再上色。當髮型屋職員為她塗上染髮劑時，女事主突然感到頭皮傳來一陣似被火燒的灼痛感。

後來她到醫院求醫，越南的中央皮膚科醫院整形外科和康復科主任阮洪山醫生檢驗過後，估計她來醫院前髮型屋職員已替她處理過傷口。」他指女事主可能受染髮劑所含的大量化學劑，再加上接觸面積大，繼而引發過敏性灼傷。

醫生指女事主頭皮出現過敏性灼傷，但因太遲求醫而壞死，須進行植皮手術。（《太陽的後裔》劇照）

阮洪山醫生指女事主頭部潰瘍嚴重，頭部中央出現大面積的燒燙傷口，已呈紫黑色壞死情況，須住院治理。醫生續指，雖然染髮劑經由皮膚吸收進入體內的份量不高，但這女事主太遲入院，傷口出現嚴重病變，必須剃光所有頭髮，切除及清理壞死組織。而為了傷口盡快癒合，必須從身體其他部位取出皮膚，再植皮到頭頂。

報道指當地醫學界建議不染髮或少染髮，以減少接觸化學物質，但如果要染也無需太擔心，只要不要染得太密，相隔4到6週才染1次較好。