離奇「命案」！人妻認殺夫棄屍　警翌日揭「死者」在生　親述內情

印度發生1宗離奇「命案」。當地警方於2021年12月接報指1名男子突然失蹤，經跟進後懷疑案件和其妻子有關，於今年7月底拘捕涉案女子，而她接受調查期間承認「殺夫棄屍」被捕，警員甚至根據其供詞挖掘數個地方去尋屍，但一無所獲。案件其後有驚人發展，警員在女疑犯承認殺夫翌日，竟再度接獲通報，指「死者」仍然在生，且在住所約100公里外的農場打工，警方派員了解後證實事件。「死而復生」的人夫表示，當日與妻子口角後離家出走，並不知道自己被當作失蹤人口，而被捕的人妻事後稱因受到警方嚴刑逼供，所以才承認殺夫罪行，當地警方則否認指控。



阿富薩娜曾承認殺夫棄屍，但招供翌日警方發現「死者」仍在生。（網上圖片）

這宗烏龍「謀殺」案件發生在印度阿多奧爾（Adoor），34歲努沙德（Noushad）和25歲妻子阿富薩娜（Afsana）育有2名孩子，2人於2021年11月吵架，努沙德隨即離家失蹤。至同年12月，努沙德的父親獲新抱告知其兒子已失蹤約1個月，他出於擔心而報警。警方接報調查，懷疑努沙德已經遇害，兇手可能就是阿富薩娜，至今年7月下旬將她帶署扣查，其間她承認「殺夫棄屍」，並將屍體埋在住所附近。警員根據其供詞挖掘數個地方尋屍，但沒有任何發現。

人夫失蹤約1個月，警方懷疑他已經遇害，兇手正是其妻子，詎料最終案情大逆轉。（Getty Images）

正當以為兇手落網、只欠遺體之際，阿富薩娜承認殺夫翌日，當地警方接獲其他分局同袍通知，指有人發現努沙德在距離約100分公里外的托杜普扎（Thodupuzha）工作，於是派員了解，果然尋獲到「死者」。努沙德供稱，2021年11月與阿富薩娜發生爭執，妻子當時離開住所，隨後有至少10名男子衝入屋內將他狂毆，努沙德懷疑是妻子派人所為，所以離家出走，前往托杜普扎1個農場打工，由於該處手機訊號較差，自己亦無意向其他人交代自己行蹤，也不想回家，所以也不知自己變成失蹤人口，目前只想見一對孩子。

人妻承認「殺夫棄屍」，並將屍體埋在住所附近，警員根據其供詞挖掘數個地方尋屍，但一無所獲。（Getty Images）

被指「殺夫棄屍」的阿富薩娜目前獲准保釋，她指控當時受到警方嚴刑逼供，所以才會承認殺夫，「包括女警在內的警員經常毆打我，他們更向我的嘴巴噴射胡椒噴霧，甚至讓我餓了2天，沒有任何食物和清水，更威脅要控告我的父親…他們亦不讓我睡覺」。阿富薩娜一直堅持自己無辜，「直到他們說不讓我見2名孩子時，我就屈服…警方帶我去各個地方『尋找』努沙德的屍體，我是依照他們所說去做」。

阿富薩娜更稱，丈夫一向有沉溺酒精的習慣，而且經常對她家暴，試過口角後失蹤1個星期至1個月不等，她同時否認曾找人襲擊丈夫。

當地警方則否認對阿富薩娜嚴刑逼供，並指有錄取口供期間一直拍攝記錄。

（綜合）