女童3歲起流鼻血以為過敏！揭生鏽玩具電池卡鼻腔2年　最後咁處理

小孩玩玩具最好有人陪伴！泰國有家長日前在網上分享，指一直以為女兒有過敏性疾病，因她3歲開始經常生病、不時流鼻血，醫生認為是過敏，服藥後未有太大改善。日前他發現女兒擤鼻涕清理鼻子時，鼻腔內有硬物，遂帶她去看專科，才發現原來鼻腔內卡住1塊生鏽玩具火車電池，已藏在鼻中2年之久。最終醫生花了約45分鐘才成功將電池吸出來，相信是女兒小時候放入鼻中，因為不痛所以未有為意。



醫生花了約45分鐘吸出生鏽電池，已在女童鼻腔2年。（「Kraipop Thepkila 」fb圖片）

泰媒報道，當地家長「Kraipop Thepkila 」日前在facebook分享育兒經歷，指女兒3歲時發現她鼻子腫脹兼有異常的黏液，求醫後被診斷為過敏，自始他一直以為女兒患過敏性疾病。不過之後女兒經常生病、不時流鼻血、鼻子有臭味，持續2年多，每次出現相關徵狀，他都帶女兒去看醫生拿藥吃，大約2個月一次。

日前女兒流鼻涕時自己擤出來，他幫忙清潔鼻孔時，發現裏面有東西，而且是硬物。由於女兒情況一直無好轉，便決定帶她去看專科醫生。

檢查發現，女兒的鼻腔內的確有硬物卡住，最終醫生用了約45分鐘才將異物吸出來，發現原來是塊生鏽的玩具電池。根據生鏽情況，估計己經卡在鼻孔有2年，而女兒正正是2年前出現相關徵狀。

該枚是玩具火車的電池，家長估計是女兒放入鼻子後再滑到很深，但因為不覺得痛，故小時候不懂告訴父母，他呼籲網民要引以為戒。

（綜合）