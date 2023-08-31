救人英雄！驚見3歲童5樓露台墮下　男子奇蹟接住：只是做該做的事

拯救生命可能只在於數秒之間的決定！意大利1名男子與女友外出購物時，突然聽到陣陣叫喊聲，抬頭查看竟見到1名3歲女童爬到5樓家中的露台外，雙腿懸空並瞬間墮下。男子本能反應即時跑到露台下方並伸出雙手，沒想到竟能奇蹟般接住女童，他以身體保護女童，兩人一同摔於地上，幸並無大礙。事後男子因英勇救人而被封英雄，連意大術總理及當地市長也發文盛讚，不過他則拒絕「英雄」的稱號，謙虛回應指自己「只是盡力做了該做的事」。



意大利男子阿古茲與女友外出時，驚見1名3歲女童從5樓高露台墮下，他立即跑到露台下方並伸出雙手，沒想到竟能奇蹟般接住女童，事件令他被封為救人英雄。（fb「Stefano Lo Russo」圖片）

事發意大利時間上周六（26日）早上約11時，37歲男子阿古茲（Mattia Aguzzi）與女友於都靈市（Turin）街上散步，打算前往市中心的麵包店。阿古茲突然聽到樓宇上方傳來男子的叫喊聲，抬頭一看竟見到1名3歲女童爬到5樓高的寓所露台，他於是立即大叫，希望引起女童注意而令她停下動作，可是不得要領，「我對她大喊，叫她先坐好並回到屋內，但她沒有聽到」。

女童不知危險繼續往外爬，瞬間便爬到露台邊緣，失去平衡翻出欄杆，只剩兩隻手抓着邊緣，呈雙腿懸空狀，其後更從露台邊墮下。眼看女童的險況，阿古茲未有多想，即時跑往女童露台下的方向，伸出雙手嘗試拯救，沒想到竟奇蹟般接住女童，「當我看到她掉下來的時候，就立刻站過去，我什麼也沒想，只閉上雙眼，希望一切沒事」。

阿古茲見到女童爬到5樓高的寓所露台時立即大叫，希望引起女童注意而令她停下動作，可是不得要領，其後女童從露台邊緣墮下，幸好他及時接住。（fb「Stefano Lo Russo」圖片）

阿古茲乘着衝力，以身體保護女童，兩人一同摔在地上，「起初女孩沒有任何反應，直至她開始哭泣，我才終於鬆了一口氣」。女童的父母得知事件急急走到街上了解女兒的情況，並召來救護車將女兒送院檢驗，阿古茲亦因受輕傷而接受治療，幸而兩人均沒有大礙。

事件曝光後，都靈市長盧索（Stefano Lo Russo）特意於社交媒體發文，稱讚阿古茲英勇救人的行為，「這是一個英勇而非凡的舉動」。當地亦有議員建議政府應向阿古茲頒發國家勳章，以表揚他冒着自身危險拯救女童的善舉。至於意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦大讚阿古茲是救人英雄，「多得阿古茲及時發現事件，女童才能得救，感謝這名年輕英雄」。

面對外界的讚賞，阿古茲謙虛表示自己並非英雄，形容「只是盡力做了該做的事」。（italy24影片截圖）

面對外界的讚賞，阿古茲卻謙虛表示自己並非英雄，「別叫我英雄，我只是按本能反應，我甚麼都沒想，只是盡力做了該做的事」，又形容一切也是命運的安排，「命運把我們帶到了那裏，一切也是機緣、緣分，現時我們都很好，相信我，這就是最美麗的事情」。他又笑言，能夠成功救人，或與身形具一定份量有關，「現在他們不會再對我說，如果我減掉一點體重就會更好」。