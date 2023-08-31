外傭當街多次體罰幼童！港女出PO盼尋父母　網民：有證據可報虐兒

不少父母忙於賺錢養家，會將子女交托外傭照顧，日前有港女於沙田街頭目睹有外傭多次體罰幼童，令少主一度「爆喊」。她其後口頭警告涉事外傭，明言已拍下證據，外傭隨即「示好」，懇求她不要上載相關照片，所以她只將事件分享到網上，盼大眾遇到類似事件時能伸出援手。

帖文引來網民關注，要求樓主公開照片，認為是重要證據和認人關鍵，「僱主可以認到身型衫褲地點」、「有證據可以直接報警虐兒」。樓主事後應眾人要求補加照片，同時呼籲「如果小朋友父母見到需要聯絡了解，可以PM我（Private message，發私人訊息）」。



日前有港女於沙田城門河親眼目睹1名外傭多次體罰幼童，令少主一度「爆喊」。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該港女上周六（26日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖並附上2張相片，指早上途經沙田麗豪酒店對出行人路時，在遠處已經聽到有小朋友「爆喊聲」。她其後親眼目睹1名外傭抱起幼童至草叢位置，用手體罰少主，再粗魯地將幼童抱回地上，不但以手指指向幼童，更伸手打他，幼童則一直「狂喊扭抱」。樓主形容，外傭雖然抱起幼童，卻再次打他屁股，當她走上前時，更清楚聽到外傭訓斥「再喊就再打」。

樓主隨即上前口頭警告該外傭，並表示已拍下證據。外傭態度立馬大變，懇求樓主不要上載相片，故借事件表示「工人欺善怕惡」，希望路人若然遇到類似情況，應盡量伸出緩手，並呼籲「如果小朋友父母見到需要聯絡了解，可以PM我」。

樓主事後應網民意見補加涉事照片，呼籲「小朋友父母見到需要聯絡了解，可以PM我」。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

樓主原文只交代事件起末，並沒有上載相關照片，因而引來不少網民要求公開涉事照片，認為口頭警告「治標唔治本」，擔憂外傭回家會變本加厲，「佢只會返到屋企先打，一定要公開」，而且照片是認人關鍵，「僱主可以認到身型衫褲地點」、「有證據可以直接報警虐兒」，樓主事後亦應徇眾要求補加照片。

另有網民勸籲路人遇到類似事件應要伸出緩手，不要怕麻煩，「上次我即時制止姐姐，再問小朋友拎佢媽媽電話交代，等佢知道有咁嘅事！事後我都有口頭警告過姐姐喺香港唔可以咁樣對小朋友，係犯法」、「咩事都好『打』係絕對不能接受，可能會有人話父母會留意到小朋友驚或唔黐姐姐，但如果真係一直唔知咁點算？」。

惟有留言認為「重唔重手係主要的，輕輕手有時係愛鍚小朋友的態度」，但其他人未有認同，「我係輕手打都唔OK嘅家長」、「作為工人都唔應該用打，重手輕手好主觀，邊個知佢大力定細力？」、「要教都係呀媽教啦，輪唔到個工人郁手教」；有人則苦言現實有不少雙職家庭，「兩親要賺錢，無計」。

（FB「外傭僱主必看新聞訊息」）