港媽搭的士遺銀包　截車追截獲2行家幫忙　的哥否認拾獲卻被1物KO

一個行業一定有害群之馬，同時亦有敬業樂業的好人。有港媽在網上表示，日前和兒子乘搭的士前往將軍澳泳池，下車不久就已經發現不小心將銀包遺留在車內，由於銀包內有AirTag，所以先後截到兩輛的士循線索追尋。

兩名司機得知她的情況，立即快馬加鞭，其中一人更在滂沱大雨中「盡量（駛）快啲，慢慢一齊幫下眼」，最終港媽在一間餐廳外見到目標司機，立即上前向對方解釋，但對方聲稱沒有發現銀包。港媽立即表示其AirTag顯示銀包仍在附近，司機唯有交還。港媽事後指，「唔係所有的士司機都係壞心腸，起碼我一日遇到兩個好司機」，網民亦留言指「你唔講定位，個司機都唔會話畀返你，橫掂都係囉，建議你順便報警拉埋佢囉！」、「的士司機今次衰係科技手上」。



樓主報完案後見到銀包定位在九龍城福佬村道68號，逗留約10分鐘，立即再截的士追車。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」表示，本月19日（周六）早上10時許，和兒子一起乘搭的士，在將軍澳泳池下車不久已經發現銀包遺留在的士內，她打算翻查「車閘cam」有否影到車牌，但一無所獲。

樓主最終尋獲到銀包。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主之後記得銀包內有AirTag，於是立即截的士追車，的士司機聞訊立即駕車趕過去AirTag顯示位置，「可惜去到又定位咗等二度，唯有叫佢（司機）車我（樓主）去警局」。樓主報案後正值大約中午12時，見到銀包定位在九龍城福佬村道68號，逗留約10分鐘，立即再截的士追車，「今次個司機都勁好，勁大雨都盡量快啲，差唔多去到，左右都唔見有的士，又勁大雨，司機都慢慢一齊幫下眼」。其後她見到一輛的士停在定位位置，司機站在附近餐廳門口，「應該想等雨細少少就開車」。

下車後，樓主立即跑過去詢問司機「記唔記得10點左右喺將軍澳泳池落過客？我（樓主）漏咗個銀包」，但對方聲稱沒有。樓主呆了一呆，然後緊張表示「手機定位嚟到」，但話未說完，司機打算衝上車，她一邊跟住對方，一邊表示根據AirTag追蹤來到這裡，司機才肯從袋中取出銀包。

樓主表示一日遇到兩位好人的士司機，祝願對方生意興隆。（資料圖片）

經歷過尋找銀包之旅，樓主表示「唔係所有的士司機都係壞心腸，起碼我一日遇到兩個好司機，願好人有好報，日日爆哂數，推介返大家買個AirTag」。

帖文引來網民討論，紛紛留言指「你唔講定位，個司機都唔會話畀返你，橫掂都係囉，建議你順便報警拉埋佢囉！搵警察落份口供啦！點解前言不對後語？係咪有意圖想拾遺不報盜取他人財產？」、「的士司機今次衰係科技手上」、「如果唔係你話定位過嚟追蹤到，你估下佢會唔會認？」。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）