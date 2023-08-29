搭的士機場去銅鑼灣　蠱惑咪錶計逾$400車資　港男踢爆司機做手腳

政府近期嚴打「黑的」濫收車資，但業內仍有害群之馬鋌而走險。1名港男近日在網上表示，其女友並非港人，在機場乘搭的士前往銅鑼灣，發現車上不但沒有司機證，而且懷疑咪錶被人做了手腳，起錶已經30元，每一跳盛惠2元，未離開東涌已經大約150元，未抵達紅隧已經400多元，她暗生懷疑致電男友求證，最終的士司機捱罵後知道奸計敗露，便「熄咪錶」聲稱收取320元車資。網民紛紛批評涉事的士司機敗壞業界名聲，紛紛留言指「30（元）起步犀利」、「報警拉呢個的士敗類吖」。



涉事的士收費異常高昂，首先起錶30元，「每一跳就2蚊，未出東涌已經跳到150、160（元）左右」，未抵達紅隧咪錶已經顯示406.8元。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖文並茂表示，女友並非香港人，日前乘搭飛機攜帶行李到港，並在機場登上涉事的士，當時她向司機表示前往銅鑼灣，她已經發現的士上沒有司機證，加上收費情況異常，首先起錶30元，「每一跳就2蚊，未出東涌已經跳到150、160（元）左右，未過紅隧都跳400幾（元） 」，圖中可見咪錶顯示406.8元。

女友懷疑遭對方濫收車資，於是致電樓主求證和尋求協助，樓主形容聽到事件後立即隔着電話後指罵的士司機，對方知道被拆穿後關上咪錶，並稱收取320元車資。樓主亦不禁在文中爆粗怒斥「香港仲有咁XX嘅黑的」。

帖文引來其他網民討論，紛紛批評涉事的士司機濫收車資行為，「30（元）起步犀利」、「報警拉呢個的士敗類吖」、「係香港人都知道咁樣跳錶肯定有蠱惑，師兄點解唔報警？報咗警有冇報案紙？黑的不能容忍有一個存在！」。

根據運輸署網站，在首2公里或其任何部分，市區的士車資應是27元，其後每200米或其部分或每分鐘等候時間或其部分，93.5元以下車資每跳1.9元，93.5元或以上車資每跳1.3元，機管局亦在網站提醒旅客或和市民，由機場前往銅鑼灣，市區的士車資大約340元。

另外，運輸署規定，的士司機證連同證件架必須穩妥地安裝在的士咪錶左面的儀錶板上，違法者一經定罪，可處罰港幣2,000元。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）