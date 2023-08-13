乘客call的士稱BB發燒　司機因1事不接單嘆：做好人都要食飯養家

不少人會透過應用程式召的士，日前有司機發文表示，透過平台見到乘客下訂單急需帶發燒的嬰兒到醫院。由於平台會按不同訂單收取司機費用，而該短途訂單中，司機會被扣取5元，故他雖想幫忙，但不想被平台「抽水」近21.2%，故最終沒有透過平台接單。

不少網民誤會司機是在指責乘客不給小費，甚至批評他「影衰同行」，但有網民就解釋樓主是在批評平台制度，又表示司機「都要搵食」。亦有人表示並非所有乘客都知道有的平台會向司機收取費用，希望網民開聲責備前先了解情況。而樓主亦在帖文下方無奈回應「司機做好人都要食飯養家係咪？」。



有的士司機在網上發文談及因平台扣分制度而沒有接下該張短途訂單，引起網民熱議。（FB圖片）

該司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖表示，日前透過召車平台見到1張短途訂單，有乘客急需帶孩子從粉嶺某屋邨前往上水北區醫院，並寫明「BB發燒，麻煩幫幫忙」，而這筆訂單平台會扣減司機5分，按平台1分即1元規定，亦即平台將收取司機5元。司機遂發文表示「我都好想幫你忙， 冇理由做你$23.5， 又要畀『臭的』砸住條數同收多5元」。

結果帖文一出，不少網民竟大罵司機「無良心」，「唔做咪唔做囉！放上嚟把X咩！影X衰晒個行頭」、「幫到咪幫囉，可能人哋真係有困難，呃哂你都係5蚊」、「就算唔係多$5，幫下人又唔使死嘅」，甚至有人誤會司機是怨乘客沒有小費，「唔使要人加錢先肯去嘅，幫到人就幫，畀我我唔使錢都做」。

有網民幫忙解釋，司機只是批評平台制度，而非責備乘客。（《降魔的》劇照）

有部份網民就為司機解畫，認為司機原意並非指責乘客，而是批評平台買分接訂單制度，「咁多留言都係鬧司機無良心，但無人鬧咁都抽5分搞到無人肯接」、「5蚊話多就唔係多，但扣就係唔值」、「講人格高尚，使唔使免費車佢一程，帶埋個奶媽幫手餵奶添啊」。

雙方網民議論激烈，司機之後亦留言回應，其實當時他有在附近等候片刻，想接載該名帶着嬰兒的乘客，「可惜都係無緣見到事主」，並解釋發帖是為了批評制度，以是次訂單為例，本來已無甚利潤，還要被中介「抽水」約21.2%，更無奈表示「想做好心司機幫人仲要畀人抽水。無人講？只會講司機冇良心，但冇人講apps咁都要抽司機水嘅問題。司機做好人都要食飯養家係咪？」。