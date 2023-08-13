乘客call的士稱BB發燒 司機因1事不接單嘆：做好人都要食飯養家
不少人會透過應用程式召的士，日前有司機發文表示，透過平台見到乘客下訂單急需帶發燒的嬰兒到醫院。由於平台會按不同訂單收取司機費用，而該短途訂單中，司機會被扣取5元，故他雖想幫忙，但不想被平台「抽水」近21.2%，故最終沒有透過平台接單。
不少網民誤會司機是在指責乘客不給小費，甚至批評他「影衰同行」，但有網民就解釋樓主是在批評平台制度，又表示司機「都要搵食」。亦有人表示並非所有乘客都知道有的平台會向司機收取費用，希望網民開聲責備前先了解情況。而樓主亦在帖文下方無奈回應「司機做好人都要食飯養家係咪？」。
該司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖表示，日前透過召車平台見到1張短途訂單，有乘客急需帶孩子從粉嶺某屋邨前往上水北區醫院，並寫明「BB發燒，麻煩幫幫忙」，而這筆訂單平台會扣減司機5分，按平台1分即1元規定，亦即平台將收取司機5元。司機遂發文表示「我都好想幫你忙， 冇理由做你$23.5， 又要畀『臭的』砸住條數同收多5元」。
結果帖文一出，不少網民竟大罵司機「無良心」，「唔做咪唔做囉！放上嚟把X咩！影X衰晒個行頭」、「幫到咪幫囉，可能人哋真係有困難，呃哂你都係5蚊」、「就算唔係多$5，幫下人又唔使死嘅」，甚至有人誤會司機是怨乘客沒有小費，「唔使要人加錢先肯去嘅，幫到人就幫，畀我我唔使錢都做」。
有部份網民就為司機解畫，認為司機原意並非指責乘客，而是批評平台買分接訂單制度，「咁多留言都係鬧司機無良心，但無人鬧咁都抽5分搞到無人肯接」、「5蚊話多就唔係多，但扣就係唔值」、「講人格高尚，使唔使免費車佢一程，帶埋個奶媽幫手餵奶添啊」。
雙方網民議論激烈，司機之後亦留言回應，其實當時他有在附近等候片刻，想接載該名帶着嬰兒的乘客，「可惜都係無緣見到事主」，並解釋發帖是為了批評制度，以是次訂單為例，本來已無甚利潤，還要被中介「抽水」約21.2%，更無奈表示「想做好心司機幫人仲要畀人抽水。無人講？只會講司機冇良心，但冇人講apps咁都要抽司機水嘅問題。司機做好人都要食飯養家係咪？」。