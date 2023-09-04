肥版千足蟲？移英港人家中驚現不明黑色昆蟲　網民揭真身：好嘢嚟

除了一般的蛇蟲鼠蟻，竟發現有不明生物在家中出現？最近有移民英國網民分享，指有不明昆蟲在家現身，由於未能分辨是害蟲或是益蟲，不知如何是好。有其他眼利網民隨即拆解真相，勸樓主毋須擔心，「泥土益蟲嚟！」。



相中可見該隻昆蟲有多節外殼，但體型闊大，猶如「肥版千足蟲」。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」圖片）

該網民於Facebook群組「英國香港人生活交流區」分享相片，表示近日在家驚見一隻黑色昆蟲。相中可見該隻昆蟲有多節外殼，但體型闊大，猶如「肥版千足蟲」。

樓主於帖文坦言大感煩惱：「近排屋企好多呢種蟲蟲，吸極都有，請問係乜東東？有乜方法對付佢哋？」不少網民留言拆解，有人指該蟲其實是「尋常球鼠婦」，安慰樓主毋須擔心，「泥土嘅益蟲，佢行錯路入嚟姐，佢入咝屋之後會乾死」、「放返佢出花園就得」。

尋常球鼠婦是一種小型陸生甲殼類節肢動物，而不屬於昆蟲。（網上圖片）

尋常球鼠婦（Armadillidium vulgare）又稱尋常卷甲蟲、球潮蟲。喜歡在潮濕陰暗處生活，在受到驚擾時會捲成一團，與犰狳相似。

球鼠婦身體大多呈長卵形，成體長9至15毫米，頭部呈黑色，背甲各節密布褐斑，背腹扁平，背面有光滑與粗糙顆粒兩種造型，背中央有一條黑色縱紋，兩側具黃色的斑紋，膚色呈灰棕色、灰籃色、灰黑色，血則呈白色，繁殖能力強，是一種小型陸生甲殼類節肢動物，而不屬於昆蟲。

牠們分布在海邊一直到海拔5000米左右的高地，可以在潮濕、溫暖及有遮蔽的環境如分解中的落葉和土壤中發現，通常以苔蘚、地衣、樹皮等腐敗有機物維生，也會啃食農作植物根部，一旦進入住宅後很快就會因缺水而死亡。

（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）