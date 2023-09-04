過勞死！保安連返42天加班逾百小時暴斃　官1原因判死者亦須負責

台灣高雄中年夜更保安，上班不足半年，在連續工作42天，並超時加班107.5小時，較法定時間上限超出1.5倍，最後他被發現在工作的公園內昏倒，最後因出血性腦中風，搶救3天終不治，遺下81歲年邁母親。死者的母親認為兒子暴斃與他連續長時間工作，致身體不勝負荷有關，向公司提告要求索取149萬新台幣（約37萬港元）。高雄地方法院審理案件後，早前頒下判決，指死者本身有高血壓問題，卻向公司隱瞞病況，因此他要為其死亡負上四成責任，而公司未有盡照顧員工的義務，故判公司須向死者母親賠償89萬元新台幣（約22萬港元）。



徐男在在台塑王氏昆仲公園當夜更保安員，同年11月27日上午6時多，徐男被發現昏倒在公園內，經3天搶救終因出血性腦中風不治。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，根據高雄地方法院的判決書，徐姓死者在2020年6月入職，在台塑王氏昆仲公園當夜更保安員，同年11月27日上午6時多，徐男被發現昏倒在公園內，經3天搶救終因出血性腦中風不治。

審訊時徐母認為兒子因過勞而死亡，她指兒子死前已連續42天當值夜班，每日工時10.5至12小時，終因超時及連續工作不勝負荷而猝死，遂向保安公司提告，要求公司為兒子的死負上全責，向公司索取149萬新台幣（約37萬港元）的賠償金。

保安公司則指徐男的工作並不算辛苦，認為他的死因是本身有高血壓病史，與工作過勞無關。（網上圖片）

保安公司提出辯護理由，指徐男的工作並不算辛苦，他在白天只須收發信件、管理進出公園的人及車輛，以及在公園巡邏。而徐男晚上也只須鎖上公園，並每2小時巡邏公園1次，其餘時間可自由休息。公司亦認為徐男死因是他本身有高血壓病史，與工作過勞無關。

法官在判詞中指，公園夜間上鎖，不代表保安除了巡視，就無須提高警覺進行監視性工作，否則只要鎖上公園即可，不用聘請保安員，因此認為徐男的工作壓力不小。法官發現徐男身高166厘米、體重87公斤、身體質量指數（BMI）為32、腰圍有100厘米，屬於肥胖範圍，而入職體檢當天血壓上下壓為213／132，有高血壓風險。

法官指徐男在身亡前1個月加班時數長達107.5小時，已超過法律所限的46小時，再加上連續夜班工作，加重身體負荷，不排除令高血壓惡化。（《回魂夜》劇照）

此外，徐男在身亡前1個月加班時數長達107.5小時，已超過法律上限的46小時，再加上連續夜班工作，加重身體負荷，不排除令高血壓惡化。而公司身為僱主，就輪班、夜間工作及長時間工作等異常工作負荷，有作出規劃的義務，以及採取必要的安全措施等責任。

不過，法官亦認為徐男應徵這份工作時，在體檢已驗出患有高血壓，卻在公司申報健康表格內，在高血壓一欄揀選「無」，向公司隱瞞自己的健康情況，因此徐男應對其死因負上4成責任。另一方面，保安公司亦未盡照顧員工的義務，故此判公司向死者母親賠89萬新台幣（約22萬港元），全案可上訴。