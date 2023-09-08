call的士旺角去東涌只付$120　乘客備註1句更衰　司機斥︰恐嚇喎

有消費者認為肯「幫襯」已經是皇恩浩蕩，所以總會提出無理要求。有的士司機日前表示見到有人電召的士，由旺角前往東涌，車程大約31公里，卻寫明只付「120（元車資），無意勿打（擾），否則問候全家，先撩者賤，小心後果」。不少行家紛紛指該段車程車資至少為250元，批評乘客不但孤寒，而且態度惡劣，留言指「恐嚇喎」、「想坐車定想撩交」，但亦有人慨嘆總會有行家接下，拖累同行收入。



有人電召的士，由旺角前往東涌，寫明只付「120（元車資），無意勿打（擾），否則問候全家，先撩者賤，小心後果」。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載有關截圖，顯示有人想由旺角好景商業中心前往東涌逸東邨，但在備註上表示只會支付「120（元車資），無意勿打（擾），否則問候全家，先撩者賤，小心後果」。

不少的士司機討論留該名乘客出手孤寒，而且態度差劣。（《降魔的》電視截圖）

帖文引來不少的士司機討論，認為兩處地方相距大約31公里，車資至少250元，批評涉事乘客不但出手孤寒，而且態度差劣，留言指「恐嚇喎」、「想坐車定想撩交」、「120（元）笑死」。不過亦有人苦笑總會有行家接下訂單，「出120蚊咁豪？80蚊都有人接啦！」、「其實呢個乘客已經好好，據我所知，夜晚兩點鐘之後冇嘢做，旺角去東涌已經減價去到60蚊」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）