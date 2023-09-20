的士司機喜收33元貼士：最鍾意公屋客　同行紛認同咁形容半山客

假如滿意服務，不少人都會慷慨地給予的士司機小費。最近1名司機就在社交平台發文， 表示日前接載客人時收到「貼士」，共67元的車資，客人卻給他100元，表明不要找續。司機不禁在帖文直呼「最鍾意接公屋客」，不少同行亦紛紛留言表示認同，並認為住公屋的客人更願意給小費；反之，住半山區的客人卻相對小氣，更以「沙漠梟雄」形容他們。



最近1名司機在社交平台發文， 表示日前接載客人時收到「貼士」，共67元的車資，客人卻給他100元，表示不用找續。（《降魔的2.0》劇照）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示日前接載「公屋客」，車資為67元，但對方卻直接給他100元，並表示毋需找續，樓主變相多收了33元小費。樓主事後在帖文表示感謝，又直言「最鍾意接公屋客」。

帖文隨即引來網民討論，當中不少都是的士司機同行，紛紛表示住公屋的客人及藍領客在小費上更加豪氣，「公屋客時時收到超過10蚊貼士」、「地盤佬、西裝友一齊遞手，一定上地盤佬」。

帖文引來網民討論，當中不少都是的士司機同行，紛紛表示住公屋的客人及藍領客在小費上更加豪氣。（資料圖片，非當事人）

另外，也有人以住半山區或豪宅的客人作比較，稱「西九上面嗰堆所謂豪宅，坦白講，未曾收過多過兩蚊貼士」、「呢的就係住半山同住公屋嘅分別……公屋客好多都有畀貼士，半山嗰啲個個扮大佬，大部份都係沙漠梟雄，水都唔多滴」。