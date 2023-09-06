公屋｜房署突擊查　一家3口住中轉屋3年要遷出交還　1招成功保留

【公屋／中轉屋／房委會】房屋署不時會突擊檢查，以杜絕濫用公共房屋問題。有港男就在公屋討論區表示，他與妻子及小孩住在中轉屋（特殊公共房屋，過渡房屋）3年半，早前房署主任夜晚突擊檢查後即收到「遷出通知書」，憂慮是否真的要搬走。最終樓主致電房屋署主任詢問，按對方指示行動後，獲保留單位，「已經無事了」，鬆一口氣。

帖文引來網民熱議，指房屋署主任不時會突擊檢查，毋須過分擔心，「有機會係有人投訴！亦有機會係抽樣形式」、「我都試過兩三次」。



房屋署不時會突擊檢查，以杜絕濫用公共房屋問題。（資料圖片）

該港男於日前於公屋討論區發文，題為「房署主任夜晚突擊查！一家三口住咗公屋3年幾要遷出交還」。他指出，與妻子及小孩住在公共房屋單位3年半，曾有房署主任於夜晚突擊檢查，當時3人都在家中，之後就收到署方發出的「遷出通知書」。他提出上訴，近日再接獲「繳交租值補償金通知書」。

樓主指，與妻子及小孩住在公共房屋單位3年半，曾有房署主任於夜晚突擊檢查，當時3人都在家中，之後就收到房屋署信件。（公屋討論區）

根據樓主上載的「繳交租值補償金通知書」內容，房屋署於2023年7月31日向樓主發出「遷出通知書」，要求他須於8月31日前騰空單位交回房委會。由於樓主提出上訴，房屋署正排期聆訊，於是發出該通知書，要求樓主於通知書屆滿翌日，即9月1日起繳交「租值補償金」，列明「租值補償金為每月1,031元，至上訴有結果並把單位騰空交回房委會為止」，又強調「該款額不等同單位暫准證費，亦不代表你有權佔用單位」。

通知書另提到，如上訴委員會維持執行「遷出通知書」決定，樓主必須盡快交回中轉房屋單位，並清繳所有欠款及計算至單位騰空交回房委會當日之「租值補償金」。

樓主看過信件，憂慮是否真的要交還單位。（《男人唔可以窮》劇照）

樓主看過信件憂慮是否真的要交還單位，於是發文向其他網民求教，「各位師兄，咁樣係咪下個月要搬走？」。

帖文引來網民熱議，安慰樓主毋須過份憂慮，「有機會係有人投訴！亦有機會係抽樣形式，不定時咁突擊查某條邨某幾橦幢」、「其實房署會定期拍門查（幾年會有一次），由上至下，戶戶都拍門」、「我試過佢夜晚九點幾嚟突擊檢查」、「我都試過兩三次」。

樓主之後更新帖文，指已致電房屋署主任查詢，並解決問題，「佢（房屋署主任）話叫我照交錢，原來我要去辦事處嗰度申請取消上訴委員會嗰封信就冇事，就係我唔知道原來要取消，所以就收到呢封信，已經冇事了」。