奪命意外！女童誤觸鐵閘開關　走避不及遭壓頸亡　母回家揭發崩潰

越南近日發生鐵捲閘奪命意外！河內1名女童被獨留在家門，她在門口的捲閘下玩耍時誤觸開關，初時她不以為意，還蹲在捲閘下，然而不出一秒她的頸部便被閘壓在地上。女童雙腳擺動拼命掙扎，最終被捲閘壓死，整個過程只有4分鐘，她的母親回家後才發現女兒出事，頓時崩潰。



女童獨留在家，在家門口的捲閘前玩耍。（影片截圖）

根據外媒報道，事發於上月28日，1名女童獨留在河內市的家，從家中的閉路電視可見，女童在家門口玩耍了一陣子，她先是站在已打開的捲閘下，還拉着閘底搖搖晃晃。

後來女童未有為意按下了閘門的開關，只見她仍站在閘下，而捲閘慢慢下降。女童起初意識不到危險，更蹲在已降下的閘底，隨着捲閘再向下，她感到身體被壓住，開始覺得不對勁，但這時閘門已壓住她頸部，她雙腳亂踢想要掙扎逃脫，可惜為時已晚。最終女童被閘門緊緊壓住直到斷氣，整個過程只有4分鐘。

女童的母親回家後才發現女兒出事，身體已變得冰冷，相信已經死亡，頓時崩潰。當地官員對事件感到遺憾：「案發時女童家裏沒有其他人，待媽媽回家才發現女兒出事，可惜孩子當時已經死了。」

事件引起網民熱烈討論，不少網民呼籲裝有捲閘的家庭，應安裝障礙物感應器，一旦感應到任何障礙物，捲閘就會立即啟動停止機制，避免再發生類似悲劇。