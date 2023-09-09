準新娘婚前突從女性朋友口中得悉心碎真相　網民：小心那女性朋友

一名準新娘近日正幸福的籌備婚禮，想不到卻從友人口中得知，當年她的未婚夫是因為跟朋友們玩「大冒險」的遊戲才向她告白，讓她感覺被欺騙，甚至猶豫是否還要結婚。



其他人反而認為，應該好好感謝大冒險，否則可能一輩子都沒有機會走在一起，並提醒她，不要被挑撥離間的友人壞了感情。

網民一面倒勸不要悔婚 點圖放大看原文全文及網民看法：

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一名網友在匿名公社發文表示，她與男友交往3年，最近已開始籌畫婚禮，然而一位男友的女性友人卻在這時告訴她，當年男友會向她告白，其實是因為輸了大冒險遊戲。

該網友向男友求證，男友也承認，但也強調，兩人相處後覺得彼此很合得來，所以也慢慢愛上她，她表示，「被欺騙的感覺很差，感覺我們的感情一開始就是建立在欺騙上，我很愛他，但現在我卻猶豫是否該跟他結婚了」。

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該網友補充表示，告訴她這個事實的女性友人疑似喜歡男友，因為從兩人交往以來，這位友人就對她很不友善，甚至連兩人約會都要參與，她說，「我不排除那個女性友人喜歡我男友，否則她不會刻意告訴我這些」。

其他人則留言「那你們應該要好好感謝那個大冒險吧，不然可能一輩子都沒機會走到一起」、「如果你夠愛他的話，通常是一笑置之，婚後還有柴米油鹽醬醋茶、老爺奶奶、姑嫂伯叔、小孩管教等，那些讓你翻白眼的事情，只會多不會少」、「為什麼覺得是『騙』？換個思維，如果是本來就想跟你告白而擔心被拒絕，藉著大冒險讓自己勇敢呢？」。

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有網友也有類似經驗並留言：「當初跟我老婆在一起也是因為跟朋友打賭，後來自己有跟她說因為打賭才去追她，現在交往加結婚也快20年，說實在你因為這種事就翻臉，結婚後更多比這大的事，建議別繼續下去，放過男生吧。」

不少人提醒她要注意女性友人，有人留言：「那個女的滿腦子壞心思，得不到你的未婚夫，所以才會一直用『朋友』的身份在你們身邊鬧，眼紅你幸福才會故意跟你說這些挑撥離間的話，你應該好好藉此機會教育一下你未婚夫看清楚那個女的，真正的朋友才不會故意扯你後腿。」

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