新娘婚禮途中竟「邀請小三上台」　用一陰招當場報復宣示勝利

結婚是終身大事，結婚典禮固然也相當重要。



然而除了新婚夫婦宣示以外，典禮上也可能會碰到其他意外。

近來日本媒體，就有因為感情糾紛，而引發的結婚典禮插曲……

友人形容小三當時差點在台上哭出來 點圖放大閱讀：

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根據日本媒體「日刊SPA！」報道，一位化名和田友美的20多歲女性，過去就讀大學期間，有幾位特別要好的同學組成的5人小團體，其中包括了一位A子和一位B美兩名女性。

A子當初有結交了一位男友，但小團體後來發現，A子的男友同時也劈腿B美。有一次男的要傳訊息給B美，結果不慎傳給A子，才會讓事情曝光，A子也因此心情大受影響。

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而B美是真心喜歡男方，但對男子而言，B美卻只是玩玩的對象而已。結果，B美最終因劈腿曝光被甩，A子和男方的感情則勉強持續維持著。

等到大家都畢業後的某天，A子和男方正式結婚，並邀請昔日同窗來參與婚禮。正當婚禮到一半時，司儀突然宣布，說新婚夫婦決定將花球送給一位兩人的共同好友，來感謝她長期以來的關照。

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當友美聽到這裡，心想「該不會那位友人，指的就是B美吧」。果不其然B美被叫上舞台，從A子手上接到花球。友美回想這一幕，認為這根本是A子在炫耀自己在感情爭奪中獲勝，B美則是一副快哭出來的樣子，只是若非知道內情，恐怕還會覺得場面很溫馨，看不出蹊蹺。

直到現在，她還是忘不了A子勝出，特別挑這大場面做宣示，臉上得意洋洋的表情。

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