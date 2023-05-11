老公前度癌症末期哭求死後冥婚　人妻拒絕反被埋怨：娶個牌位而已

怎樣的劇情展開？一名人妻發文透露，老公日前從友人消息輾轉得知，曾經有過一段8年感情的前女友已經癌症末期，出於過往交情而有意前去探病致意，因此在徵求自己（指人妻）同意後兩人一同前往，沒想到卻被對方給纏上，以自己時日無多為由表明「希望她死後能冥婚」，儘管老公明確拒絕仍是被不斷糾纏，讓人妻無奈到不行。



原PO在Facebook「匿名公社」以「我想問真的有人可以大度到接受嗎？」為題發文，透露老公有一個交往過8年的前女友，當初分開是因為價值觀不合，結婚後老公也與對方徹底斷了聯繫，不過近日輾轉得知對方已經癌症末期，考量到過往的交情，老公便詢問自己有沒有去探望的必要，原PO也覺得出於關心應該要有所表示，因此夫妻倆便騰出時間一同前往探病。

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沒想到就在這次探病後，老公前女友便開啟了無窮無盡的糾纏模式，先是稱自己「舊情難忘」，更進一步提出等自己（指前女友）死後想要冥婚的想法，遭到老公果斷拒絕，不料卻被對方責怪「無情、沒人性」，情緒勒索表示自己生命都已經剩最後的時間了，怎麼連這點要求都不願意答應，甚至語出驚人的表示冥婚指是娶一個牌位回家而已，強調自己可以保佑原PO夫妻倆。

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原PO指出，不只患病的前女友一哭二鬧、開始消極治療揚言想要趕快去死，甚至前女友的家人也一起指責老公的不是；事情鬧大後，婆家也責怪原PO夫妻倆根本就是沒事找事做，讓原PO相當委屈，認為自己是出於關心朋友的立場，沒想過事情會變這樣。不過原PO也補充，老公自始至終都以她（指原PO）的感受為優先，大批網友也贊同老公的做法，「情勒就別理了」、「把自己生活過好」。

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