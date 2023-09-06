老翁食藥感覺卡喉嚨　狂灌水驚揭誤吞假牙險送命　1原因X光照唔出

佩戴假牙的長者一定要小心！泰國67歲退休男教師日前在家中吃飯後服藥，突然感覺有異物卡喉嚨感覺，狂喝水想沖下去，過一陣才發現是誤吞假牙，於是馬上去醫院。醫生照X光時未發現異狀，但相信病人有異物卡喉嚨的說法，懷疑假牙是塑膠製才照不出，轉用CT掃瞄（電腦斷層掃描）終有發現，更指情況危急，拖下去可能窒息喪命。最終醫院動員5名醫生，花了數小時才用內窺鏡取出假牙，當地醫生提醒，如果假牙較小、使用時間長及有鬆動情況，都應該去重製。



退休男教師誤吞假牙，最後做了數小時手術才能取出。（「Doctor กล้วย」fb圖片）

泰媒報道，67歲退休男教師日前在家中吃飯後飲水吞服藥物，發現有些東西卡在喉嚨，一開始沒料到是下顎假牙，想飲更多水沖走卡在喉嚨的東西但無效，無可奈何下向妻兒求救。他之後才注意到，已用逾10年的假牙不見蹤影，懷疑自己吞下並卡在喉嚨。

男病人趕去醫院，當地醫生「Doctor กล้วย」在facebook專頁分享這個案及圖片，透露起初照X光時未有發現假牙，但男病人堅持感覺到喉嚨內有東西。醫生相信病人說法，懷疑因為病人使用塑膠製假牙，導致X光片中看不到，改做電腦斷層掃描（CT掃描）即有所發現。

醫生判斷病人情況嚴重，拖下去恐危及性命，得知假牙確切位置後馬上安排手術。由於手術複雜，要動員5名醫生，包括外科及耳鼻喉科專科醫生，終花了數小時用內窺鏡成功取出假牙。

Doctor กล้วย提醒民眾要留意家中長者使用假牙的情況，如果假牙較小、使用時間長、鬆動、固定在嘴內不夠牢固時，就應該去重製假牙，意外脫落並進入氣管可能會危及性命，故一定要定期檢查。

（綜合）