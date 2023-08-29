孝感動天！女生學校打包粿條　為媽媽親送午餐　單純1句感動網民

女兒體貼的小心意盡顯對母親的愛！泰國有名小學4年級生，在校內將午飯吃剩的粿條打包起來，問准老師後再送到於學校附近進行除草工作的母親。老師看到學生這麼懂事，不禁感動得「眼濕濕」，決定跟隨學生，暗暗拍下她蹦蹦跳跳送午餐的畫面，鼓勵女生將來會成為對社會有用的人。該段短短40秒的影片，上載數天已吸引逾210萬次點擊瀏覽，不少網民為之感動，大讚女孩是家長心目中的好榜樣：「女孩內心有孝字，長大了一定成功！」



小玲早前在學校吃午餐後，向老師問准可否將吃剩的粿條包起，拿給剛好在附近工作的母親做午餐。（影片截圖）

綜合外媒報道，居於泰國夜豐頌府的女學生小玲（化名）早前在學校吃午餐後，問准老師便將吃剩的粿條包起，表示想拿給剛好在附近工作的母親做午餐。老師見小玲如此懂事亦欣然同意，並決定跟在小玲身後，拍下她送午餐的一幕，被母女情感動得「眼濕濕」。

從影片可見，小玲手提着一袋粿條，走在學校外的泥路上，蹦蹦跳跳的向前，走到在樹叢中看到正在除草的母親，便將手上的粿條遞給她。

老師在背後默默拍下動人的一幕。（影片截圖）

老師在影片中加上字幕，內容指「我們現在生活過得不錯，不愁吃穿，但還有很多人為生活苦苦掙扎，以各種方式努力生存下去。我很同情他們的遭遇，希望能給他們加油打氣，幫他們渡過難關，包括我這名可愛的學生，老師相信你長大後會成為一個對社會有用的人，同時是一個十分善良的人。」

小玲其後在學校接受媒體訪問，表示當日只想為媽媽的生活加添美好。她續說，校方一向准許學生把午餐剩食打包帶回家，她看到媽媽剛好在學校旁邊的樹林工作，便向老師要求把剩下的粿條拿給媽媽當午餐，讓媽媽也能吃到好吃的食物。

小玲家境清貧，因此希望母親也嚐到粿條的美味。（網上圖片）

現時就讀小學4年級的小玲家境一向清貧，與家人住在山上的簡陋房子。她指自己的目標是將來成為老師，希望能像現時的老師一樣照顧有需要的人。

小玲送午餐的40秒的影片上載後瞬間在網上瘋傳，數天已累積逾210萬次點擊瀏覽。不少網民表示十分感動，大讚小玲乖巧，「這位女孩心內有孝字，長大了一定是成功的人」、「這孩子這麽懂事，長大一定會過更好的生活」，亦有網民直言看到鼻酸，「看哭了，對窮人家來說，女兒一包簡單貼心的食物勝萬言」、「好女兒！ 她是來報恩的！」。