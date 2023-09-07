驚！釣魚客驚見海面「浮屍」　報警揭真身秒尷尬　網民撐好心行為

在海邊看到有人載浮載沉，報警是非常合理的舉動。內地1名男子早前於海邊釣魚時，驚見有人面朝水底漂浮，以為發現浮屍，嚇得急急報警。警方接報趕至，卻發現「浮屍」其實是1名工人，當時他正在進行水底電銲工作，巨大「烏龍」令眾人都哭笑不得。事件曝光後引來網民熱議，不少人看過事發相片也力撐釣魚男，認為他報警的舉動正確且充滿正義感，「看到這樣誰會不報（警）？」。



廣東1名男子到海邊釣魚，驚見有人面朝水底漂浮，以為發現浮屍，嚇得急急報警。原來「浮屍」其實是1名工人，事發時正在進行水底電銲工作。（微博圖片）

事發上月31日，廣東江門1名男子外出到海邊釣魚，一切準備妥當後，他竟發現海面上疑似有人漂浮，仔細一看更見到1個穿連身工作服、戴深色安全帽及穿黑色襪的人，以面朝水底的方式趴於水面。釣魚男立即聯想到浮屍，嚇得急急通知警方要求協助。

警方接報迅速趕到現場，卻發現事件原是巨大烏龍。原來該名趴於水面的男子是維修工人，事發時正處理水底下的電焊工作，才會背部向天在水面載浮載沉，一切也是工作所需而非輕生。

釣魚男見到1個穿連身工作服、戴深色安全帽及穿着黑色襪的人，以面朝水底的方式趴於水面，立即聯想到浮屍，嚇得急急通知警方要求協助。（微博圖片）

事件真相大白，釣魚男、警員及工人也對這誤會哭笑不得，但慶幸當中無人受傷。事發相片亦引來網民熱議，不少人力撐釣魚男報警的決定，認為他只是出於好心，反映為人充滿正義感，「真的很容易讓人誤會啊」、「看到這樣誰會不報（警）？」、「工作時旁邊最好還是立個牌子吧」。

有熟悉水底電銲工作的網民就現身說法，指相關工作有一定危險，因此岸上一般也會有1名負責安全的工友當值，以便隨時提供協助及檢視安全情況。該網民估計，釣魚男或身處距離工人較遠的位置，因此看不到現場有其他工人協助，才會產生誤會。