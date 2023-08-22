日本旅行安排去飛田新地！港媽行程震驚網民　揭真相崩潰：我好瘀

趁着暑假旺季，不少父母都會帶子女外遊放鬆，近日有港媽準備與丈夫帶6歲兒子到日本大阪旅遊，請教網民行程計劃，稱其中1日安排丈夫到飛田新地遊覽3小時，更指打算與兒子到動物園邊行邊等。帖文震驚一眾網民，紛紛笑指港媽「大方到咁？」，皆因飛田新地為大阪最大的紅燈區，設有多間風俗店。港媽事後留言，崩潰澄清指擺了大烏龍，指因該處被稱為「男人天堂」，一直以為是動漫集中地，直呼：「我好瘀想搵窿瓹！」



有港媽準備與丈夫帶6歲兒子到日本大阪旅遊，稱其中1日安排丈夫到飛田新地遊覽3小時，更指打算與兒子到動物園邊行邊等，帖文震驚一眾網民。（fb截圖）

「還有什麼好推介嗎？」該名港媽早前於facebook群組發文，表示本月尾將與丈夫及6歲兒子一同到日本大阪旅行3日，列出了暫定行程請教一眾網民意見。從港媽的計劃可見，她打算首日與丈夫及兒子遊覽名勝大阪城，再到難波及道頓堀購物，翌日則會到環球影城遊玩，並表示已購買快速通關券。

不過港媽第三日安排的行程非常吸睛，她指當日安排了丈夫到飛田新地遊覽3小時，其後再到天王寺及阿部野欣賞夜景，形容飛田新地是專為丈夫而設的行程，「老公要求，我同仔仔到時可能先去天王寺個動物園等老公」。

不少網民看到第三日行程也相當震驚，事關飛田新地為日本著名的紅燈區，自1918年已有多間風俗店經營，為男士們的尋歡聖地，被稱為「男人天堂」。因此網民都紛紛驚訝留言，「好老婆系列？」、「有冇咁大方呀」、「日光日白，我都想睇下佢老公點行3個鐘」、「我覺得似係個老公講笑咁講，但個老婆當真幫佢plan埋」。

日本大阪深受港人熱愛，不少人趁暑假去觀光購物。（資料圖片）

帖文引起網民關注，港媽其後再次留言，自爆擺出了巨大烏龍，稱一直以為飛田新地為動漫集中地，「老公話係大阪嘅秋葉原，好多動漫figure」。後來她查找資料揭發真相，不禁崩潰直呼：「我好白癡，一直聽人講話飛田新地係男人天堂，以為佢哋講動漫，仲安排畀老公，我好瘀想搵窿瓹！」

部份網民看過樓主解釋也放下心中疑惑，笑指事件峰回路轉，「難分真與假，可能老公要求抽時間去睇動漫嘢但冇講明地點，老婆懶醒加個飛田新地落去」、「明顯女嘅非常真心，男嘅估唔到佢真心到貼通街」，但也有網民質疑帖文純屬搞笑，「成件事似作故仔」、「假膠啦！特登寫3小時，其他地方點解唔見佢咁寫」。