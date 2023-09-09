揭衰前夫獲派同公屋住對面樓　孕婦急問可否調遷　網民齊說1答案

離婚男女多是「再見不是朋友」，可惜總會「不是冤家不聚頭」。有孕婦在網上大呻上一段婚姻惡劣，被前夫「搞到要瞓街」，離婚後2名孩子各自歸父母，她亦結識了新歡，由於對方有物業在手，而她不想交還公屋，所以雙方沒有結婚，但她仍為對方生下孩子，最近還再度懷孕，但她日前發現前夫竟獲派同一條屋邨的單位，而且是在對面樓，她詢問能否申請調遷。網民紛紛留言認為「「對面樓又點？」、「房署無權干擾，無申請調遷條件」、「靜觀其變先啦」。



樓主離婚前一家四口住在某公屋單位，離婚後與其中1名孩子居於原址。（示意圖/資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」稱，和前夫育有2名孩子，本身一家四口住在一個面積約500呎的公屋單位，月租約2,000元左右，但丈夫行為惡劣，她曾試過被迫得在街上露宿，需要向社工求助申請入住宿舍。其後即使申請離婚，但「對方搞事又疫情見唔到官」，好不容易才成功完成離婚程序，2名孩子各自跟隨父母生活，樓主和1名孩子暫住原址單位，前夫和另1名孩子則搬走。

樓主指前夫行為惡劣，她曾被迫在街上露宿，離婚後發現前夫獲派同一條屋邨，而且是對面樓，急問能否調遷。（示意圖/Getty Images）

樓主離婚後向前看，其後結識了男友，但由於對方持有物業，自己不想放棄公屋單位，加上受到上一段婚姻影響，所以一直沒有再婚，最近她懷孕3個月，卻發現前夫獲派同一條屋邨，而且就住在其對面樓，故急問網民「有無得申請調遷？」

帖文引來網民討論，紛紛留言認為「「對面樓又點？」、「房署無權干擾，無申請調遷條件」、「靜觀其變先啦」、「基本上係冇咩可能會畀你調走」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」）