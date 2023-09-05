公屋阿婆斥樓下開冷氣致地濕　敲地板報仇　小產婦稱正常使用呻慘

同住一座大廈，鄰里之間必需溝通忍讓，尤其是冷氣機造成樓上住戶地板出水，或者噪音問題，更加要小心處理。1名早前不幸流產的小紅書用戶表示，她與丈夫育有小朋友，一家人約半年前搬到公屋單位，但樓上1名老婦向保安員投訴因其家開冷氣，令樓上單位全屋地磚濕透，對方甚至親口承認故意敲地板以示警告，情況持續數個月。該名婦人上載對方敲地板的影片，坦言自己流產後「本身已經是很傷心很抑鬱，更被她吵得心緒不寧」，又強調是正常使用冷氣，甚至提出送對方抽濕機但被拒絕，如今不知如何是好。網民紛紛同情該位媽媽，留言指「好同情你。無法溝通真是無解」、「怎麼那麼多不講道理的人」。



樓主上載影片，顯示老婦正在敲地板。（小紅書影片截圖）

樓主在小紅書表示，和丈夫育有小朋友，半年多前搬到1個公屋單位，由於正值暑假，小朋友每天在家，所以都會開冷氣機，但住在樓上頂樓單位的老婦向管理處投訴，聲稱他們「開冷氣吹到天花，搞到全屋地磚濕」。保安員到場了解，見到樓主「沒有把風口向上吹…也沒有很冷，正常溫度」。

樓主相信對方家中「長期不開空調、不開窗、不開風扇、不開抽濕機」，而且投訴當日「一直在下雨，很潮濕」，所以地磚容易濕透，但老婦懷疑樓主見到保安員後，才將風口推向下面，而且「親口承認會故意敲地板來警告」，樓主因而才知道「人家是每天故意吵我們的」、「（還）以為她們家是裝修」。

樓主指丈夫建議贈送1部抽濕機，但老婦稱「她的孩子說抽濕機會抽乾她身體水份，她會被抽死的」，因而拒絕，而保安員建議她開冷氣或風扇降溫，相信「頂樓太熱，跟樓下（樓主）溫度差太遠才會凝水」，但老婦拒絕，反問「為何要多付電費？」堅持要樓主一家別開冷氣，甚至「兩三天就投訴一次，還罵管理員偏幫我們（樓主一家），連管理處都覺得她煩」。

樓主慨嘆「剛好那段時間流產了，在家坐小月子，本身已經是很傷心很抑鬱」，被老婦嘈到心緒不寧，「到現在持續了幾個月」。（示意圖/Getty Images）

樓主一家事後擔心老婦滑倒，「在天花貼一層珍珠棉去隔一下，結果她每天就敲敲敲，早上敲、下午敲、晚上敲，吵個不停」，有次更是「睡覺時（凌晨）5點多的時候吵過，我們（樓主一家）在睡覺，沒來得及錄」。樓主反過來向管理處投訴不果，保安員建議她報警求助，樓主慨嘆「剛好那段時間流產了，在家坐小月子，本身已經是很傷心很抑鬱，更被她吵得心緒不寧，到現在持續了幾個月」，樓主在帖上上載影片，顯示老婦正在敲地板。

帖文引來網民討論，紛紛同情樓主，「好同情你。無法溝通真是無解」、「怎麼那麼多不講道理的人，我樓下的客廳24小時開冷氣，我早上起床走到客廳沒注意摔了一跤，膝蓋淤青到紫色，我都沒去說他，開空調不是正常嗎？」亦有人建議出動「震樓神器」，「讓她煩一下」、「返工就開震樓神器，返嚟再熄」，但樓主表示「家裡長期有人」，不能使用「震樓神器」。

（小紅書）

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