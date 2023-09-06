筲箕灣伯伯撐拐杖無法行回家　街坊幫手再遇好人的哥　結局超暖心

街坊伸出援手再遇上善心的哥！有筲箕灣街坊日前在地區群組發文，分享回家路上遇獨居老伯請他陪伴行回愛東邨方向的住所，正常路程只要10分鐘，但伯伯用拐杖都無法行動。無計可施下他陪伯伯在後街等的士，幸運遇到有的士落客，他上前交代情況時，後方車輛將的士「呠」到駛走，伯伯累到坐在地上。

正在失望之時，事主發現暖心的士司機原來駛到後方等待，最終他奮力扶伯伯上車，「感謝嗰的士叔叔天使般出現」。好人好事被網民大讚，認為事主和的哥一樣有善心，「好少有㗎啦而家」。



筲箕灣街坊遇到獨居伯伯無法行回家，相助之際再遇好心的哥。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指日前晚上做運動後回家，路上有伯伯用柔弱聲線「喂」了他一聲，問可否陪他行回愛東邨方向的住所，「我話我幫你拎住兩袋嘢慢慢行啦，點知拎住拐杖嘅佢根本行都行唔到」。

樓主問伯伯有沒有家人，發現對方原來是獨居長者。他提議不如打999求助，因為當時位置正常人行要10分鐘，可能要輪椅才能將伯伯送回家，「伯伯一聽到『999』就好驚話唔好，咁唯有打算截的士」。由於兩人身處後街，伯伯行不回50步之遙的大街，唯有原地等車。

樓主原以為的士司機已駛走，原來對方在後面等待伯伯。 （《降魔的》劇照）

幸好有的士剛好在附近落車，他心急向的士司機解釋伯伯情況，希望對方能送他回不遠處的住所，「後面俾人呠，的士叔叔退後唔見咗」。樓主以為司機已駛走，伯伯更疲累加失望到坐在地上，他走到的士消失方向，原來司機仍在等，「叔叔話：『搵唔到個呀伯喎。』」。

樓主指示司機向前，「再奮力扶起伯伯上車，個心都定返落嚟。眼見伯伯一上到車坐低，佢個頭立即向後挨，呼咗口大氣、可見佢起身係幾辛苦同放鬆，在此感謝嗰位的士叔叔天使般出現，另外希望伯伯可以平安返到屋企」。

他提到等車時很多人投以奇怪目光，希望街坊如在街上見到有需要的長者別冷眼相待，可上前詢問，「對老人家係一個好大嘅幫忙」。他又指，社工和老人家子女未必做到很細緻，「但自己有能力的話，何樂而不為」。

樓主希望街坊多留意區內長者，有時別怕多事，主動上前問是否需要協助。（示意圖／資料圖片）

好人好事感動網民，認為樓主和司機一樣抵讚，「好人一世平安」、「的士師傅太好人」、「感激香港有你這小天使出現，內文我感受到人間温暖，伯伯亦感受到呢」、「你都係一位善心嘅人，好少有㗎啦而家」、「其實唔係啲人冷漠咗，而係多咗騙子騙人善心謀利」。

不過有街坊分享試過主動幫老人家反被罵，「試過好心想幫個婆婆，見佢拎住8袋嘢，行得好慢。嗰時我自己着住校服，十幾歲。俾個阿婆鬧，問我係咪想搶嘢，邊有人會咁好心？」、「我之前都試過關心問候過，不過都被鬧，開始有啲灰，聽到你咁講，我會再繼續努力嘗試㗎啦」。

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）