好人好事！颱風後父子合力扶正路邊小巴站牌　網民大讚：最佳身教

颱風蘇拉過去上周五至六（1至2日）吹襲本港，天文台一度發出10號風球訊號，多區均錄得塌樹或設施損毀報告。蘇拉遠離香港後，市面仍有待清理，有將軍澳街坊周日（3日）在區內見到，1名父親帶同年幼兒子，在街上合力將倒在地上的小巴站牌扶正，好人好事畫面令她非常感動，遂拍下相片分享，大讚相中父親實踐了最佳身教。



颱風蘇拉吹襲香港過後，將軍澳街坊周日（3日）在區內見到，1名父親帶同年幼兒子，在街上合力將倒在地上的小巴站牌扶正。（fb「將軍澳主場」圖片）

有將軍澳街坊日前於facebook群組貼出相片，指周日（3日）颱風蘇拉遠離香港後，於下午4時半左右外出，在區內見到1對父子，在行人路上合力扶起倒在地上的小巴站牌。

相片可見，樓主以表情符號為父子遮住外貌，只見身穿雨靴的小男孩雙手抱住小巴站牌底部作固定及施力，爸爸則扶住站牌頂部的鐵柱，兩人合作將站牌扶起，畫面溫暖又可愛。樓主在帖文中形容，父子「專登過去扶返直塊站牌，小朋友都好乖好落力幫手」，大讚涉事父親身體力行展示了「言傳身教」的意義。

身穿雨靴的小男孩雙手抱住小巴站牌底部作固定及施力，爸爸則扶住站牌頂部鐵柱，兩人合作將站牌扶起。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文獲得將軍澳街坊讚好，不少人稱讚父子的好人好事，又笑言「父心想：若果巴士司機見唔到塊牌就會飛站都未定」，又估計站牌未必是被颱風吹倒，而是小巴公司刻意放到地上避免意外，「其實係小巴公司特登放低佢，等佢唔好跌爛」。