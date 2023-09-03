暖！女子自責遺失已故父母相片　警員代修圖守護回憶　仲咁樣鼓勵

面對親人離世，人人也有不同的方法。內地1名女子自父母相繼離世後，一直靠回看相片化解思念，早前她外出工作前，打算再次翻看父母的唯一合照，才發現不慎將相片弄丟，只好向警方求助。當地民警得知女子的情況，決定從戶籍紀錄中翻出她父母的檔案，更「好人做到底」，代為修圖令影像更清晰，才將相片載入光碟中，連同一封寫有鼓勵字句的信件送給女子，令她當場感動流淚。



內地1名女子遺失了已故父母的合照，民警得知情況，決定從戶籍紀錄中翻出她父母的檔案，更代為修圖令影像更清晰，連同一封寫有鼓勵字句的信件送給她。（網影視頻截圖）

「臨行前，我想再看一眼爸媽的照片…」現年50歲、居於雲南普洱的葉姓女子早前準備外出工作，她赫然發現不時拿出來回看的唯一一張父母合照不知所終，頓時大感驚慌。葉女的父母多年前因病相繼離世，為了化解思念，她常常翻看父母的舊照，雖然相片數目不多，但每當見到相中父母，也能令她想起不少回憶。

葉女找遍整間房也未能找回父母的相片，別無他法下，她只好前往派出所，向當值警員求助。當地民警楊瑞弘得知葉女的情況後，立即在戶籍紀錄中翻出了她父母的紀錄，葉女一看忍不住湊上前，頓時情緒失控，泣不成聲。楊瑞弘只好遞上紙巾，並為葉女準備1杯暖水，她其後以手機拍下熒幕中稍為模糊的父母相片，依依不捨離開出發工作。

民警得知女子的情況，決定從戶籍紀錄中翻出她父母的檔案，更代為修圖令影像更清晰。（網影視頻截圖）

翌日派出所另一民警輝峒志留意到相關情況，不禁希望幫助葉女，他與楊瑞弘商量後，認為可以利用電腦修圖軟件，將葉女父母的照片修復，令她重拾回憶，「戶籍照片太模糊了，可以利用PS技術修復電腦裏葉女士父母的照片」。兩人一拍即合，修好圖後便將照片載進光碟內，打算送給葉女。

輔警葉芸得知葉女的故事後也希望出一分力，為了鼓勵她，葉女親筆寫下一封信，內裏提到：「人生的道路上可能會遇到坎坷和困難，也會感到無助和孤寂，但擦乾眼淚，抬起頭的瞬間，你會發現生活其實也很美好，不是嗎！」

一切也準備好後，輝峒志拿着光碟與鼓勵信，親自到葉女家中送上暖心禮物，葉女收到這突如其來的驚喜，忍不住當場流下淚來，哽咽答謝稱「謝謝你們幫我守護住了最珍貴的回憶，你們就像我的家人」。數天後，葉女更特意製作了一幅印有「熱心服務，一心為民」字句的錦旗，到派出所感謝有份出力的警員。

事件曝光後引來網民討論，不少人大讚自發幫忙的警員心地善良，「每次這樣的畫面就好觸動，真的太有愛了」、「善良的人一定會有好結果的」、「向為民服務的人致敬」。而事件中的「修圖師」輝峒志事後亦謙虛回應，表示「自己駐守邊疆16年，一年有300多天不在父母身邊，能體會葉女士的思念之情，這次不過是舉手之勞」。