內地動物園面臨斷糧　員工欠薪半年墊支飼料錢無得報銷　官方咁講

動物園都要斷糧？內地網絡日前流傳帖文，指遼寧有動物園面臨斷糧，職員已半年無出糧，飼養員透露糧食只剩2、3天份量，所有動物都要減半飯量，更有商戶指負責餵動物的班長曾墊支過萬元買飼料，但發現無法報銷，難以再付下去。內媒聯絡地方政府部門確認事件，當局稱正跟財政局申請資金，會再跟進。網民可憐園內動物無飽飯吃，揶揄「養不起人家就把牠們放生吧」，又指責官方未積極處理，「不曝光就不處理」。



內地有民眾發文，指遼寧有動物園員工貼告示求助，稱已欠薪半年，而且快將缺糧。（微博圖片）

網傳遼寧1間動物園有職員在園方貼出告示，稱他們已經6個月沒出糧，「動物斷糧，馬上餓死」。事緣9月5日，有遊客前去遼寧省大連市瓦房店市動物園時，飼養員告訴他已半年無糧出，墊付動物飼料費卻無法報銷，動物們快要斷糧。飼養員稱以前才餵足動物，現時要減半份量餵，「小熊寶寶要飲奶、母馬又在待產，不減半糧食就快撐不住了」，現時的食物存量只能供應2、3天。遊客隨後在社交平台發文，希望網民幫忙，引起廣大關注。

內媒報道，該動物園即瓦房店市東山公園屬免費設施。園內商戶指，動物園工人已有半年無糧出，其中餵飼動物的班長一直自己墊支飼料費，至今墊了過萬人民幣，「不能給報銷，人就不給墊了」，動物現時像吃一天餓兩天似的，估計最多撐2、3天應該就不行了。

內地有民眾發文，指遼寧有動物園員工貼告示求助，稱已欠薪半年，而且快將缺糧。（微博圖片）

瓦房市住房和城鄉建設局職員回應內媒指，知悉動物園欠薪情況，正跟財政局申請資金，但撥款一直未發下來，會再跟園林管理處聯絡要求跟進，並再向財政局申請，看能否盡快撥款。

網民同情園內動物沒飽飯吃，「動物招誰惹誰了呀」、「莫名其妙給人關起來還不給人飯吃」、「養不起人家就把牠們放生吧」、「嫌動物吃的多，那把牠們放歸自然吧，天天坐牢，飯還不管飽」。有留言認為公園目前是免費，如果當地民眾都熱心想幫，大可以收入場費，「不行就收點門票吧，餓着誰也不能餓着小動物」。

雖有官方回應，但事件仍惹來網民批評，認為政府部門做事怠慢，「爭取撥款這個詞用得好啊…要多久沒說，動物餓死了那就是我們盡力了也沒說不給辦？」、「盡快解決啊！工作人員和無辜小動物已經在餓肚子這麼久了」、「都可以還一直給拖着，不曝光就不處理」。

（綜合）