香港拯救貓狗協會招募賣旗義工　盼籌150萬建新狗舍援助流浪動物

「能救的，我們都不想放棄。或許浪浪不完美，但牠們是值得被愛的。」一直致力救援本地流浪貓狗的香港拯救貓狗協會（簡稱：HKSCDA）將於2023年10月28日（星期六）舉行港島區賣旗日及網上認捐金旗活動，目標籌集港幣150萬元善款，營運一個全新狗舍，為本地超過150隻流浪貓狗提供庇護和援助。協會期望招募2,500名義工協助賣旗，同時呼籲願意為毛孩付出的善長人翁網上認捐金旗。



香港拯救貓狗協會將於2023年10月28日（星期六）舉行港島區賣旗日及網上認捐金旗活動，目標是籌集港幣150萬元善款，營運一個全新狗舍。（協會提供）

香港拯救貓狗協會表示，是次賣旗活動主題為「Love you, no matter what.」，主角全部為正在尋家毛孩，牠們或許不完美，有着一段不為人知過去，但卻值得被愛着。其實人類亦一樣，有各式各樣的「不同」，但無論性別、家庭背景、喜好，性格等等，只要用心對待領養的小動物，牠們都會無條件地愛你。

協會目標是動員超過2,500名義工參加是次賣旗，表示明白不是每位愛護動物市民都有能力領養小動物，呼籲願意為毛孩付出的有心人成為義工，協助賣旗籌款活動，同時呼籲各界善長仁翁能踴躍捐助，期望籌得150萬元善款，營運一個全新狗舍，幫助更多流浪貓狗，為牠們提供庇護和援助。

2023港島區賣旗日「Love you, no matter what.」活動詳情及報名方法：

日期：2023年10月28日（星期六）

時間：上午7時至中午12時

地點：港島區公眾地方

義工報名截止日期：2023年10月1日（旗袋數目有限，額滿即止）



是次的賣旗活動獲得香港義工配對平台「社職」擔任義工統籌策略伙伴，負責義工招募及記錄義工時數等相關安排，有興趣成為香港拯救貓狗協會2023港島區賣旗義工的市民，可以透過連結報名。

（香港拯救貓狗協會獲授權於2023年10月28日在港島區賣旗，公開籌款許可證編號為FD/R046/2023）

除了可以在港島區賣旗日當天捐款外，市民亦可以透過網上認捐金旗，以支援香港拯救貓狗協會籌集經費營運新狗舍。凡認捐滿200港元，即送1款特別版（貓貓或狗狗）金旗及手機Wallpaper。

市民也可以直接捐款予香港拯救貓狗協會，方式可參閱協會網頁。

香港拯救貓狗協會是一個於2007年4月1日正式成立的本地非牟利組織（檔案編號︰91／14493），一直致力於為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務，同時也積極援救流浪街頭的受傷貓狗。協會亦會接收被市民遺棄的小動物，並盡力為牠們尋找可信賴的主人及永久的家，平均每日有兩隻小動物被領養。



社職（Social Career）是一間以科技為主導的非牟利機構（檔案編號︰91／15011），主要發展義工配對平台及管理方案，透過義工機會連繫社區上每位持份者，包括市民、學生、非牟利機構、社企和企業公司等，合力推動義工文化，喚起更多人的行善精神，積極回饋社會。

